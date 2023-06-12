До +30 и дожди с грозами: прогноз погоды в Украине на неделю

Завтра в Украине, кроме восточных и северо-восточных областей, местами ожидается небольшой кратковременный дождь и гроза. При этом на Закарпатье и Прикарпатье прогнозируются умеренные дожди.

Температура воздуха ночью составит +9 +16° градусов, а днем в западных и северных областях будет +15 +20. На остальной территории температура воздуха составит +21 +26 градусов.

В последующие двое суток в большинстве областей прогнозируются кратковременные дожди с грозами, лишь на севере, а в четверг и на юге страны будет без осадков.

Температура воздуха ночью будет +12 +18 градусов, а днем 14 июня +20 +25. При этом в четверг, 15 июня, кроме как на западе и востоке, ожидается +23 +28.

Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

В пятницу в западных, местами в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом на остальной территории будет преимущественно без осадков.

Температура ночью составит +11 +17 градусов, на юге страны до +20. При этом днем прогнозируется +24 +30, а в западных областях +20 +26.