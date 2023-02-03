до 30%. Продажі Apple різко скоротилися, в компанії назвали причини

Продажі Apple за підсумками 2022 року впали до рівня трирічних значень. У компанії ситуацію пояснюють зростанням вартості життя та зростанням безробіття в багатьох регіонах Європи та Азії.

Продажі цифрового гіганта за підсумками минулого року впали на 5% порівняно з 2021-м. Глава Apple Тім Кук заявив, що компанія працює в "складному середовищі" і звинуватив у зниженні продажів дефіцит продукції через пандемію COVID-19 у Китаї, а також війну в Україні та спричинену нею масштабну економічну кризу.

"Оскільки світ продовжує стикатися з безпрецедентними обставинами, ми знаємо, що Apple не застрахована від них", - сказав глава компанії під час конференції з інвесторами.

В Apple заявили, що зниження продажів відбулося у всьому світі і торкнулося більшості її продуктів. Продажі iPhone впали більш ніж на 8%, а продажі комп'ютерів Mac знизились більш, ніж на 29%. Падіння продажів також вдарило по прибутку фірми, який впала на 13% до 30 млрд доларів.