UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Почти 30 человек погибли в боях у озера Чад

Автор: Артур Родивилов

Шесть солдат и не менее 22 боевиков погибли во время боевых действий в районе озера Чад в Центральной Африке. Военные провели "зачистку" возле границы Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Регион вокруг озера Чад, огромного озера, граничащего с Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, стал тайником для "Боко Харам" и боевиками, связанных с "Исламским государством".

Первый этап операции развернулся в районе Малам-Фатори, а второй - в районах Ареге, Гашигер, Асага и Камагунма.

Силы уничтожили четыре транспортных средства, сожгли мотоциклы и изъяли автоматы АК47. Войска также обнаружили и уничтожили "артиллерийские точки", указывавшие на город Диффа на юго-востоке Нигера.

Расположенный недалеко от границы с Нигерией, Диффа 18 декабря провел национальные празднования независимости, на которых присутствовал президент Мохамед Базум.

Четверо нигерийских военнослужащих погибли в операции, и еще 23 их товарища получили легкие ранения.

Силы охарактеризовали операцию как "успех" и заявили, что она получила "решительную поддержку со стороны американских партнеров".

Читайте РБК-Украина в Google News
Чад