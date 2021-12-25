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Майже 30 осіб загинули у боях біля озера Чад

Автор: Артур Родивилов

Шість солдатів і щонайменше 22 бойовиків загинули під час бойових дій в районі озера Чад в Центральній Африці. Військові провели "зачистку" біля кордону Нігерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Регіон навколо озера Чад, величезного озера, що межує з Нігерією, Нігером, Камеруном і Чадом, став схованкою для "Боко Харам" і бойовиками, пов'язаних з "Ісламською державою".

Перший етап операції розвернувся в районі Малам-Фаторі, а другий - в районах Ареге, Гашигер, Асага і Камагунма.

Сили знищили чотири транспортні засоби, спалили мотоцикли та вилучили автомати АК47. Війська також виявили і знищили "артилерійські точки", що вказували на місто Діффа на південному сході Нігеру.

Розташований недалеко від кордону з Нігерією, Діффа 18 грудня провів національні святкування незалежності, на яких був присутній президент Мохамед Базум.

Четверо нігерійських військовослужбовців загинули в операції, і ще 23 їхніх товариші отримали легкі поранення.

Сили схарактеризувати операцію як "успіх" і заявили, що вона отримала "рішучу підтримку з боку американських партнерів".

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Чад