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Почти 30 человек погибли в боях у озера Чад

Новина українською →
Чад, Суббота 25 декабря 2021 06:57
Почти 30 человек погибли в боях у озера Чад Фото: 28 человек погибли в боях у озера Чад (flickr/gpforeducation)
Автор: Артур Родивилов

Шесть солдат и не менее 22 боевиков погибли во время боевых действий в районе озера Чад в Центральной Африке. Военные провели "зачистку" возле границы Нигерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Регион вокруг озера Чад, огромного озера, граничащего с Нигерией, Нигером, Камеруном и Чадом, стал тайником для "Боко Харам" и боевиками, связанных с "Исламским государством".

Первый этап операции развернулся в районе Малам-Фатори, а второй - в районах Ареге, Гашигер, Асага и Камагунма.

Силы уничтожили четыре транспортных средства, сожгли мотоциклы и изъяли автоматы АК47. Войска также обнаружили и уничтожили "артиллерийские точки", указывавшие на город Диффа на юго-востоке Нигера.

Расположенный недалеко от границы с Нигерией, Диффа 18 декабря провел национальные празднования независимости, на которых присутствовал президент Мохамед Базум.

Четверо нигерийских военнослужащих погибли в операции, и еще 23 их товарища получили легкие ранения.

Силы охарактеризовали операцию как "успех" и заявили, что она получила "решительную поддержку со стороны американских партнеров".

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