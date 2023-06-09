До +30, але місцями короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на завтра

Завтра Україні прогнозують мінливу хмарність. У західних, північних областях та в Криму, вдень і у Вінницькій, Херсонській та Запорізькій областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Температура вночі 14-19°; вдень 23-28°, у центральних, Одеській і Миколаївській областях до 30°, у західних областях та в Криму 19-24°; на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 14-19°.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, на заході країни вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ та гроза.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 25-27°, в області вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні в червні

У червні цього року середня місячна температура в Україні становитиме від +18 до +23 градусів, а у горах +15 +19 градусів. Такий показник свідчить про те, що це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Детальніше про погоду на весь літній квартал - у матеріалі РБК-Україна.