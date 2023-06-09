До +30, но местами кратковременные дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Завтра Украине прогнозируют переменную облачность. В западных, северных областях и в Крыму, днем и Винницкой, Херсонской и Запорожской областях кратковременные дожди, грозы. На остальной территории без осадков.

Температура ночью 14-19°; днем 23-28, в центральных, Одесской и Николаевской областях до 30, в западных областях и в Крыму 19-24; на высокогорье Карпат ночью 8-13 °, днем 14-19 °.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, на западе страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь и гроза.

Температура в Киеве ночью 16-18 °, днем 25-27 °, в области ночью 14-19 °, днем 23-28 °.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине в июне

В июне этого года средняя месячная температура в Украине составит от +18 до +23 градусов, а в горах +15+19 градусов. Такой показатель свидетельствует о том, что это на 1-1,5 градусов выше нормы.

Подробнее о погоде на весь летний квартал - в материале РБК-Украина.