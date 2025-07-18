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На 3 знаки китайського гороскопа чекає тиждень процвітання: хто у списку

Ці знаки входять в нову еру свого життя (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

За східним гороскопом з 21 по 27 липня в житті трьох знаків Зодіаку розпочнеться новий щасливий етап. Тиждень сприятиме оновленню та позитивним змінам.

РБК-Україна розповідає, кому китайський гороскоп прогнозує щасливий період.

Кролик

Тиждень може розпочатися з приємного сюрпризу. Вам випаде шанс на відпочинок, перезавантаження та фінансове планування.

Особливо вдалим буде 26 липня. У цей день рекомендується відмовитися від непотрібних підписок, закрити старі рахунки й спланувати витрати.

До кінця тижня вас осяє мотивація. Скористайтеся цією можливістю, щоб вийти на новий рівень і підготуватися до досягнення успіхів у серпні.

Дракон

Вас пророкують емоційний прорив, який розпочнеться 22 липня. Інтуїція стане найкращим порадником, навіть у фінансових питаннях. 

24 липня потрібно попрощатися з людьми чи справами, які виснажують і стримують розвиток. 

Цей тиждень дозволить зрозуміти важливу істину: коли старі двері зачиняються, нові - відкриваються.

Півень

Ви зможете проявити свої таланти, навички та неабияку кмітливість. Зірки прогнозують високий рівень продуктивності, який дозволить вийти на новий професійний рівень. 

Загалом кожен день буде сповнений спокоєм та гармонією, що дозволить почуватися комфортно у вирі подій. 

Найяскравіші результати прийдуть у неділю, 27 липня. Це буде день важливого відкриття.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: AstroStyle, YourTango.

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