3 ритейлера, к акциям которых стоит присмотреться перед Черной пятницей

На носу Черная пятница — долгожданный день для любителей покупок и скидок, когда ритейлеры и бренды во всем мире устраивают колоссальные распродажи ассортимента. В этом году Черная пятница в Украине стартует 26 ноября в 00:00 и продлится 72 часа.

Если вы уже готовы добавить покупки в корзину, возможно, стоит подумать не только о товарах, но и об акциях. Как глобальные распродажи могут повлиять на ценные бумаги компаний? На акции каких ритейлеров стоит обратить внимание накануне периода скидок? Эксперты криптоплатформы токенизированных активов Currency.com поразмышляли о том, как можно было бы разнообразить инвестиционный портфель перед Черной пятницей.

Как Черная пятница влияет на акции

Количество продаж в период скидок оказывает влияние на финансовые показатели крупных ритейлеров. В это время объемы сделок сильно увеличиваются, что отражается на размерах годовой выручки компаний. Значительный рост прибыли впоследствии может положительно сказаться на акциях ритейлеров.

При больших оборотах продаж ценные бумаги представителей розничной торговли также могут вырасти в моменте, поскольку трейдеры и инвесторы проявляют внимание к прибыли ритейлеров в Черную пятницу. Для них суммы доходов в период распродаж служат показателем того, насколько хорошо обстоят дела у интересующих их компаний.

Из-за ажиотажа вокруг сезона скидок акции многообещающих ритейлеров могут подняться в цене и накануне Черной пятницы.

3 ритейлера, акции которых стоит взять на заметку

1. Walmart

Акции американской торговой сети Walmart — одного из крупнейших мировых ритейлеров — безусловно стоят внимания перед распродажами. В Черную пятницу 2021 года компания, как обычно, предложит дисконт на товары многих категорий, начиная от электроники и заканчивая едой. У супермаркетов Walmart большой ассортимент и доступные цены, период скидок обещает компании огромную доходность.

Акции Walmart пользуются популярностью у трейдеров, их цена показывает движение в разных направлениях, в целом демонстрируя тренд на повышение. В начале ноября этого года стоимость ценных бумаг Walmart поднималась выше $150 за штуку. Впервые многолетний максимум цены в $150 был достигнут годом ранее, в ноябре 2020. Токенизированные акции Walmart доступны для торговли на криптоплатформе Currency.com, где цена каждого токена привязана к котировкам базисных активов - акций торговой сети в режиме реального времени.

2. Apple

Следующий перспективный ритейлер для вложений перед Черной пятницей — производитель легендарного iPhone и другой электроники, корпорация Apple. В этом году компания подготовила для покупателей выгодные предложения на покупку макбуков, айпадов, беспроводных наушников AirPods и других гаджетов. Несмотря на то, что выручка Apple за 2021 финансовый год не оправдала прогнозы аналитиков на целых $6 млрд в связи с перебоями в поставках из-за дефицита чипов, скидки на продукцию корпорации во время Черной пятницы могут способствовать росту ее акций. Приобрести токенизированные акции Apple можно на криптоплатформе Currency.com, процесс торговли достаточно прост, быстр и понятен. . Стоимость ценных бумаг корпорации в начале ноября колебалась на уровне $150.

3. Amazon

И последний в обзоре, но далеко не последний по инвестиционным ожиданиям ритейлер — это гигант интернет-коммерции Amazon. Акции компании Джеффа Безоса очень прибыльны для инвесторов и подходят для долгосрочной торговли. Они достаточно стабильны и демонстрируют постепенный рост.

Amazon предлагает клиентам товары самых разных видов, среди которых электроника и ПК, продукция для повседневного использования, продовольственные товары и многое другое. Компания лидирует в сфере онлайн-торговли в США.

В период Черной пятницы торговую площадку ждет невероятный наплыв покупателей, желающих приобрести продукцию по скидке, а следовательно, и рост прибыли.

Акции Amazon в первой декаде ноября 2021 года торговались в районе $3500. Быстро, надежно и безопасно вложиться в токенизированные акции ритейлера можно, открыв аккаунт на криптобирже Currency.com.

Attention, please, или будьте бдительны

Не стоит забывать, что Черная пятница — только один из совокупности экономических и политических факторов, которые оказывают влияние на рынок акций. Присматривайтесь к ценным бумагам ритейлеров внимательно, анализируйте ситуацию на рынке как можно более полно и принимайте взвешенные решения относительно вложений в свой инвестиционный портфель.

Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.