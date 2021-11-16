3 рітейлери, на акції яких варто звернути увагу перед Чорною п'ятницею

На носі Чорна п'ятниця — довгоочікуваний день для любителів покупок та знижок, коли рітейлери та бренди в усьому світі влаштовують колосальні розпродажі асортименту. Цього року Чорна п'ятниця в Україні стартує 26 листопада о 00:00 та триватиме 72 години.

Якщо ви вже готові додати покупки в кошик, можливо, варто подумати не лише про товари, а й про акції. Наскільки глобальні розпродажі можуть вплинути на цінні папери компаній? На акції яких рітейлерів варто звернути увагу напередодні знижок? Експерти криптоплатформи токенізованих активів Currency.com поміркували про те, як можна було б урізноманітнити інвестиційний портфель перед Чорною п'ятницею.

Як Чорна п'ятниця впливає на акції

Кількість продажів у період знижок впливає фінансові показники великих рітейлерів. В цей час обсяги угод сильно збільшуються, що відбивається на розмірах річного виторгу компаній. Значне зростання прибутку згодом може позитивно позначитися на акціях рітейлерів.

При великих оборотах продажів цінні папери представників роздрібної торгівлі також можуть зрости у моменті, оскільки трейдери та інвестори виявляють увагу до прибутку рітейлерів у Чорну п'ятницю. Для них суми доходів у період розпродажів служать показником того, наскільки добре справи у компаній, що їх цікавлять.

Через ажіотаж навколо сезону знижок акції багатообіцяючих рітейлерів можуть піднятися в ціні і напередодні Чорної п'ятниці.

3 рітейлери, акції яких варто взяти на замітку

1. Walmart

Акції американської торгової мережі Walmart - одного з найбільших світових рітейлерів - безумовно стоять перед розпродажами. У Чорну п'ятницю 2021 року компанія, як завжди, запропонує дисконт на товари багатьох категорій, починаючи від електроніки та закінчуючи їжею. У супермаркетів Walmart великий асортимент та доступні ціни, період знижок обіцяє компанії величезну прибутковість.

Акції Walmart користуються популярністю у трейдерів, їхня ціна показує рух у різних напрямках, загалом демонструючи тренд на підвищення. На початку листопада цього року вартість цінних паперів Walmart піднімалася вище за $150 за штуку. Вперше багаторічний максимум ціни $150 був досягнутий роком раніше, у листопаді 2020. Токенізовані акції Walmart доступні для торгівлі на криптоплатформі Currency.com, де ціна кожного токена прив'язана до котирувань базисних активів - акцій торгової мережі в режимі реального часу.

2. Apple

Наступний перспективний рітейлер для вкладень перед Чорною п'ятницею – виробник легендарного iPhone та іншої електроніки, корпорація Apple. Цього року компанія підготувала для покупців вигідні пропозиції на купівлю макбуків, айпадів, бездротових навушників AirPods та інших гаджетів. Незважаючи на те, що виручка Apple за 2021 фінансовий рік не виправдала прогнози аналітиків на $6 млрд у зв'язку з перебоями в постачаннях через дефіцит чіпів, знижки на продукцію корпорації під час Чорної п'ятниці можуть сприяти зростанню її акцій. Придбати токенізовані акції Apple можна на криптоплатформі Currency.com, процес торгівлі досить простий, швидкий та зрозумілий. . Вартість цінних паперів корпорації на початку листопада вагалася на рівні $150.

3. Amazon

І останній в огляді, але далеко не останній за інвестиційними очікуваннями рітейлер - це гігант інтернет-комерції Amazon. Акції компанії Джеффа Безоса дуже вигідні для інвесторів і підходять для довгострокової торгівлі. Вони досить стабільні та демонструють поступове зростання.

Amazon пропонує клієнтам товари різних видів, серед яких електроніка і ПК, продукція для повсякденного використання, продовольчі товари та багато іншого. Компанія лідирує у сфері онлайн-торгівлі у США.

У період Чорної п'ятниці на торговий майданчик чекає неймовірний наплив покупців, які бажають придбати продукцію зі знижки, а отже, і зростання прибутку.

Акції Amazon у першій декаді листопада 2021 року торгувалися в районі $3500. Швидко, надійно та безпечно вкластися в токенізовані акції рітейлера можна, відкривши обліковий запис на криптобіржі Currency.com.

Attention, please, або будьте пильні

Не варто забувати, що Чорна п'ятниця — лише один із сукупності економічних та політичних факторів, які впливають на ринок акцій. Придивляйтеся до цінних паперів рітейлерів уважно, аналізуйте ситуацію на ринку якнайповніше і приймайте зважені рішення щодо вкладень у свій інвестиційний портфель.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін.