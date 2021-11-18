3 простых способа вложить $100 для начинающего инвестора

Сто долларов в Украине — это 4 литра бензина, зимний счет за коммуналку, микроволновка или большая закупка в Metro… Или отличный стартовый взнос для того, чтобы начать инвестировать? Сегодня эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, почему даже ста долларов достаточно, чтобы возможно получить прибыль.
Про деньги под матрасом в 2021 году говорить просто неприлично: в тренде финансовая грамотность. Количество частных инвесторов растет в геометрической прогрессии, чего не скажешь о ставках по депозитам. Средний процент, который будет начисляться вам при вкладе на валютный счет в Украине, — всего 2,5% годовых, по гривне — порядка 9%. То есть проценты на депозит в гривне даже не покроют инфляции — в сентябре ее темп в стране увеличился до 11%.
Сколько можно заработать. Представим, что вы все же положили $100 на депозит. Через год вы получите всего $2 доллара — вряд ли оно того стоит. С гривной дела обстоят чуть лучше — на момент написания новости $100 это 2 600 гривен, и с 9,5% годовых они принесут вам 247 гривен.
Заработок на международном рынке валюты — форексе — сильно зависит от той суммы, которую вы вкладываете. Конечно, заработок с $100 не будет таким внушительным, как с $1000. Более того, у многих брокеров порог входа стоит выше этой суммы. Но там, где можно вложить $100 с кредитным плечом, вполне можно получить дневной доход.
Сколько можно заработать. Если у форекс-трейдера огромный опыт, он может получать годовую прибыль в размере 50-300% от изначального депозита. В месяц эта сумма едва будет достигать 15% в месяц — но согласитесь, это уже лучше, чем 9% годовых. При грамотной стратегии вложение $100 за месяц может принести вам $15. Если торговать с кредитным плечом, которое, например, доступно на Currency.com, ваша прибыль будет увеличиваться пропорционально размеру плеча.
Кредитное плечо 20:1, например, означает, что за каждый доллар, находящийся на счете, можно получить $20. Итого вместо $100 вы выйдете на рынок с суммой в $2000. Прибыль с этой суммы вы забираете целиком — брокеру вы вернете только одолженные вам $1900. Но если сделка закроется с убытком, то к $1900 добавится и серьезный проигрыш. Эта рискованная инвестиционная стратегия становится все более распространенной на рынках форекс и в криптовалютной среде.
Кажется, что акции — это слишком сложно и дорого для начинающего инвестора. Нужно искать брокера, изучать экосистему бирж, а в некоторых странах — и получать соответствующую лицензию для покупки иностранных акций. Кроме того, ценные бумаги многих гигантов уже стоят больше $1 000. Например, акции Amazon — $3 500 за бумагу! Но на фондовом рынке есть множество достойных компаний, чьи активы можно приобрести дешевле — например, одна акция интернет-магазина eBay сейчас стоит $73, а в преддверие распродаж в Черную пятницу она может существенно вырасти в цене.
Сколько можно заработать. Дать точный прогноз по акциям очень сложно, но давайте попробуем рассмотреть такой заработок на примере токенизированных акций в прошлого года. Например, 10 ноября 2020 года вы купили бы токенизированную акцию ebay на криптобирже Currency.com по 46 USD.cx. А сразу после Черной пятницы, 28 ноября, токенизированная акция стоила уже 51USD.cx. Прибыль в 5 USD.cx за 18 дней — мелочь, а приятно.
На криптобирже Currency.com .cx после обозначения доллара означает, что вы покупаете токенизированную акцию за токенизированный доллар — токен, цена которого следует за реальной ценой американской валюты. Его вы можете получить после пополнения вашего аккаунта удобным вам способом, используется такой токен только внутри криптоплатформы.
Конечно, мало кто может купить целый биткоин — его актуальная цена в $66 000 отталкивает новых вкладчиков. Хотя первую криптовалюту можно купить по частям. Даже $100, например, это 0,0015 BTC у вас в кошельке — и кто знает, насколько он вырастет и сколько вам принесет эта сумма, скажем, через год.
Впрочем, криптовалюты — очень непредсказуемый, быстро растущий и столь же быстро падающий рынок. Заходить на него лучше тем инвесторам, кто славится холодным умом и стальными нервами. Если вы уверены, что не сбросите свой токен при первых признаках падения курса, и сможете постоянно следить за новостями, просчитывать стратегию торговли и держать средства вопреки турбулентности — этот рынок для вас.
Сколько можно попробовать заработать. Вы, конечно, уже слышали о людях, которые за копейки купили криптовалюту Shiba Inu и уже через полгода стали миллиардерами? Давайте посчитаем. В марте 1 SHIB стоила $0,00000005. То есть,с помощью $100 вы купили бы на криптобирже Currency.com 2 млрд криптовалют. Сейчас 1 SHIB стоит уже $0,00005, то есть рыночная стоимость ваших 2 млрд монет равнялась бы $107 400.
Впечатляет? Но не все так просто. За это время цена криптовалюты с собакой на логотипе то взлетала вверх, то обрушивалась вниз с неземной скоростью. Некоторые колебания зависели от одного-единственного твита Илона Маска, в котором даже не было слов — только эмодзи. Способны ли вы выдержать такие качели? Даже если ответ — да, все равно не советуем рисковать и вкладывать в криптовалюты, особенно маленькие, всю сумму. Выделите на инвестиции $10 — их будет не жалко потерять, а вот посмотреть, что произойдет с ними через год, вполне любопытно.
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