3 простых способа вложить $100 для начинающего инвестора

Сто долларов в Украине — это 4 литра бензина, зимний счет за коммуналку, микроволновка или большая закупка в Metro… Или отличный стартовый взнос для того, чтобы начать инвестировать? Сегодня эксперты криптобиржи Currency.com расскажут, почему даже ста долларов достаточно, чтобы возможно получить прибыль.

Депозит в банке: прошлый век

Про деньги под матрасом в 2021 году говорить просто неприлично: в тренде финансовая грамотность. Количество частных инвесторов растет в геометрической прогрессии, чего не скажешь о ставках по депозитам. Средний процент, который будет начисляться вам при вкладе на валютный счет в Украине, — всего 2,5% годовых, по гривне — порядка 9%. То есть проценты на депозит в гривне даже не покроют инфляции — в сентябре ее темп в стране увеличился до 11%.

Сколько можно заработать. Представим, что вы все же положили $100 на депозит. Через год вы получите всего $2 доллара — вряд ли оно того стоит. С гривной дела обстоят чуть лучше — на момент написания новости $100 это 2 600 гривен, и с 9,5% годовых они принесут вам 247 гривен.

Форекс: хороший старт

Заработок на международном рынке валюты — форексе — сильно зависит от той суммы, которую вы вкладываете. Конечно, заработок с $100 не будет таким внушительным, как с $1000. Более того, у многих брокеров порог входа стоит выше этой суммы. Но там, где можно вложить $100 с кредитным плечом, вполне можно получить дневной доход.

Сколько можно заработать. Если у форекс-трейдера огромный опыт, он может получать годовую прибыль в размере 50-300% от изначального депозита. В месяц эта сумма едва будет достигать 15% в месяц — но согласитесь, это уже лучше, чем 9% годовых. При грамотной стратегии вложение $100 за месяц может принести вам $15. Если торговать с кредитным плечом, которое, например, доступно на Currency.com, ваша прибыль будет увеличиваться пропорционально размеру плеча.

Кредитное плечо 20:1, например, означает, что за каждый доллар, находящийся на счете, можно получить $20. Итого вместо $100 вы выйдете на рынок с суммой в $2000. Прибыль с этой суммы вы забираете целиком — брокеру вы вернете только одолженные вам $1900. Но если сделка закроется с убытком, то к $1900 добавится и серьезный проигрыш. Эта рискованная инвестиционная стратегия становится все более распространенной на рынках форекс и в криптовалютной среде.

Фондовый рынок. Игра в долгую

Кажется, что акции — это слишком сложно и дорого для начинающего инвестора. Нужно искать брокера, изучать экосистему бирж, а в некоторых странах — и получать соответствующую лицензию для покупки иностранных акций. Кроме того, ценные бумаги многих гигантов уже стоят больше $1 000. Например, акции Amazon — $3 500 за бумагу! Но на фондовом рынке есть множество достойных компаний, чьи активы можно приобрести дешевле — например, одна акция интернет-магазина eBay сейчас стоит $73, а в преддверие распродаж в Черную пятницу она может существенно вырасти в цене.

Сколько можно заработать. Дать точный прогноз по акциям очень сложно, но давайте попробуем рассмотреть такой заработок на примере токенизированных акций в прошлого года. Например, 10 ноября 2020 года вы купили бы токенизированную акцию ebay на криптобирже Currency.com по 46 USD.cx. А сразу после Черной пятницы, 28 ноября, токенизированная акция стоила уже 51USD.cx. Прибыль в 5 USD.cx за 18 дней — мелочь, а приятно.

На криптобирже Currency.com .cx после обозначения доллара означает, что вы покупаете токенизированную акцию за токенизированный доллар — токен, цена которого следует за реальной ценой американской валюты. Его вы можете получить после пополнения вашего аккаунта удобным вам способом, используется такой токен только внутри криптоплатформы.

Криптовалюты. Для въедливых и спокойных

Конечно, мало кто может купить целый биткоин — его актуальная цена в $66 000 отталкивает новых вкладчиков. Хотя первую криптовалюту можно купить по частям. Даже $100, например, это 0,0015 BTC у вас в кошельке — и кто знает, насколько он вырастет и сколько вам принесет эта сумма, скажем, через год.

Впрочем, криптовалюты — очень непредсказуемый, быстро растущий и столь же быстро падающий рынок. Заходить на него лучше тем инвесторам, кто славится холодным умом и стальными нервами. Если вы уверены, что не сбросите свой токен при первых признаках падения курса, и сможете постоянно следить за новостями, просчитывать стратегию торговли и держать средства вопреки турбулентности — этот рынок для вас.

Сколько можно попробовать заработать. Вы, конечно, уже слышали о людях, которые за копейки купили криптовалюту Shiba Inu и уже через полгода стали миллиардерами? Давайте посчитаем. В марте 1 SHIB стоила $0,00000005. То есть,с помощью $100 вы купили бы на криптобирже Currency.com 2 млрд криптовалют. Сейчас 1 SHIB стоит уже $0,00005, то есть рыночная стоимость ваших 2 млрд монет равнялась бы $107 400.

Впечатляет? Но не все так просто. За это время цена криптовалюты с собакой на логотипе то взлетала вверх, то обрушивалась вниз с неземной скоростью. Некоторые колебания зависели от одного-единственного твита Илона Маска, в котором даже не было слов — только эмодзи. Способны ли вы выдержать такие качели? Даже если ответ — да, все равно не советуем рисковать и вкладывать в криптовалюты, особенно маленькие, всю сумму. Выделите на инвестиции $10 — их будет не жалко потерять, а вот посмотреть, что произойдет с ними через год, вполне любопытно.

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