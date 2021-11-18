3 простих способи вкласти $100 для інвестора-початківця

Сто доларів в Україні — це 4 літри бензину, зимовий рахунок за комуналку, мікрохвильова піч або велика закупівля в Metro… Чи відмінний стартовий внесок для того, щоб почати інвестувати? Сьогодні експерти криптобіржі Currency.com розкажуть, чому навіть ста доларів достатньо, щоби можливо отримати прибуток.

Депозит у банку: минуле століття

Про гроші під матрацом у 2021 році говорити просто непристойно: у тренді фінансова грамотність. Кількість приватних інвесторів зростає у геометричній прогресії, чого не скажеш про ставки за депозитами. Середній відсоток, який нараховуватиметься вам при вкладі на валютний рахунок в Україні, — лише 2,5% річних, гривня — близько 9%. Тобто, відсотки на депозит у гривні навіть не покриють інфляції — у вересні її темп у країні збільшився до 11%.

Скільки можна заробити. Уявимо, що ви все ж таки поклали $100 на депозит. Через рік ви отримаєте лише $2 долари — навряд чи воно того варте. З гривнею справи трохи кращі — на момент написання новини $100 це 2 600 гривень, і з 9,5% річних вони принесуть вам 247 гривень.

Форекс: хороший старт

Заробіток на міжнародному ринку валюти - форекс - залежить від тієї суми, яку ви вкладаєте. Звичайно, заробіток із $100 не буде таким значним, як із $1000. Більше того, у багатьох брокерів поріг входу коштує вище за цю суму. Але там, де можна вкласти $100 із кредитним плечем, цілком можна отримати денний дохід.

Скільки можна заробити. Якщо форекс-трейдер має величезний досвід, він може отримувати річний прибуток у розмірі 50-300% від початкового депозиту. На місяць ця сума ледве сягатиме 15% на місяць — але погодьтеся, це вже краще, ніж 9% річних. При грамотній стратегії вкладення $100 за місяць може принести $15. Якщо торгувати з кредитним плечем, яке, наприклад, є на Currency.com, ваш прибуток буде збільшуватися пропорційно розміру плеча.

Кредитне плече 20:1, наприклад, означає, що за кожен долар, який перебуває на рахунку, можна отримати $20. Разом замість $100 ви вийдете на ринок із сумою $2000. Прибуток із цієї суми ви забираєте цілком — брокеру ви повернете лише позичені вам $1900. Але якщо угода закриється зі збитком, то до $1900 додасться серйозний програш. Ця ризикована інвестиційна стратегія стає все більш поширеною на ринках форекс та у криптовалютному середовищі.

Фондовий ринок. Гра в довгу

Здається, що акції — це надто складно і дорого для інвестора-початківця. Потрібно шукати брокера, вивчати екосистему бірж, а в деяких країнах і отримувати відповідну ліцензію для купівлі іноземних акцій. Крім того, цінні папери багатьох гігантів вже коштують більше $1000. Наприклад, акції Amazon — $3500 за папір! Але на фондовому ринку є безліч гідних компаній, активи яких можна придбати дешевше — наприклад, одна акція інтернет-магазину eBay зараз коштує $73, а напередодні розпродажів у Чорну п'ятницю вона може суттєво зрости в ціні.

Скільки можна заробити. Дати точний прогноз щодо акцій дуже складно, але спробуємо розглянути такий заробіток на прикладі токенізованих акцій минулого року. Наприклад, 10 листопада 2020 року ви купили б токенізовану акцію ebay на криптобіржі Currency.com за 46 USD.cx. А одразу після Чорної п'ятниці, 28 листопада, токенізована акція коштувала вже 51USD.cx. Прибуток 5 USD.cx за 18 днів — дрібниця, а приємно.

На криптобіржі Currency.com .cx після позначення долара означає, що ви купуєте токенізовану акцію за токенізований долар — токен, ціна якого слідує за реальною ціною американської валюти. Його ви можете отримати після поповнення вашого облікового запису зручним вам способом, використовується такий токен тільки всередині криптоплатформи.

Криптовалюти. Для в'їдливих та спокійних

Звичайно, мало хто може купити цілий біткоїн — його актуальна ціна $66 000 відштовхує нових вкладників. Хоча першу криптовалюту можна купити частинами. Навіть $100, наприклад, це 0,0015 BTC у гаманці — і хто знає, наскільки він виросте і скільки вам принесе ця сума, скажімо, через рік.

Втім, криптовалюти — дуже непередбачуваний ринок, що швидко зростає і так само швидко падає. Заходити на нього краще тим інвесторам, хто славиться холодним розумом та сталевими нервами. Якщо ви впевнені, що не скинете свій токен за перших ознак падіння курсу, і зможете постійно стежити за новинами, прораховувати стратегію торгівлі та тримати кошти всупереч турбулентності — цей ринок для вас.

Скільки можна спробувати заробити. Ви, звичайно, вже чули про людей, які за копійки купили криптовалюту Shiba Inu і вже за півроку стали мільярдерами? Давайте порахуємо. У березні 1 SHIB коштувала $0,00000005. Тобто, за допомогою $100 ви купили б на криптобіржі Currency.com 2 млрд. криптовалют. Зараз 1 SHIB коштує вже $0,00005, тобто ринкова вартість ваших 2 млрд монет дорівнювала б $107400.

Вражає? Але не все так просто. За цей час ціна криптовалюти з собакою на логотипі то злітала нагору, то обрушувалася вниз із неземною швидкістю. Деякі вагання залежали від одного-єдиного твіту Ілона Маска, в якому навіть не було слів - тільки емодзі. Чи здатні ви витримати таку гойдалку? Навіть якщо відповідь — так, все одно не радимо ризикувати та вкладати в криптовалюти, особливо маленькі, усю суму. Виділіть на інвестиції $10 — їх не шкода втратити, а от подивитися, що станеться з ними через рік, цілком цікаво.

Повідомлення містить інформацію про рух ринку, не є інвестиційним дослідженням, не повинно розглядатися як інвестиційна рада та є суб'єктивною точкою зору на об'єкт повідомлення автора матеріалу. Попередні показники не є надійним індикатором майбутньої динаміки цін