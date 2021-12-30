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Более 3 млн гривен: директора предприятия под Сумами подозревают в растрате имущества

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Конотоп, Четверг 30 декабря 2021 12:10
Более 3 млн гривен: директора предприятия под Сумами подозревают в растрате имущества Фото: на растрате имущества разоблачили чиновника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Конотопе полиция разоблачили чиновника, который злоупотреблял своим служебным положением. Его подозревают в нанесении ущерба предприятию на сумму более 3 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным следствия, 55-летний директор регионального подразделения одной из украинских фирм, занимающейся продажей минеральных удобрений, в марте 2019 года передал другому человеку 352 тонны аммиачной селитры.

Чиновник вручную выписал фиктивные накладные на селитру. Потом он в течении полутора лет, чтобы скрыть свое преступление, подделывал документацию о наличии продукции на складе.

Фото: руководитель предприятия придумал преступную схему (mvs.gov.ua)

Так, руководитель нанес ущерб предприятию на сумму в 3 629 120 гривен. За совершенное мужчине грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Киеве будут судить чиновника за растрату четверти миллиона гривен, которые были выделены на ремонт подземных переходов в столице. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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