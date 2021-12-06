Присвоил 260 тысяч гривен во время ремонта переходов: В Киеве будут судить чиновника

В Киеве будут судить чиновника за растрату четверти миллиона гривен, которые были выделены на ремонт подземных переходов в столице. Ему грозит 8 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Telegram .

Отмечают, что в 2020 году КП ШЭУ Деснянского района заключило два договора на проведение ремонта двух подземных переходов. Выделенная сумма составила 1,5 млн гривен.

Однако правоохранители установили, что план выполнен частично, а отдельные работы, предусмотренные договорами, вообще не проводились. Кроме того, у одного из "подрядчиков" были признаки фиктивности.

Начальник КП ШЭУ подписал акты приема работ, несмотря на несоответствия объекта. Потому его обвиняют в присвоении 260 тысяч гривен.

Деснянской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника КП ШЭУ Деснянского района г. Киева, обвиняемого в растрате бюджетных средств, выделенных на ремонт подземных переходов (ч.ч. 2,3 ст. 191 УК Украины).

Санкция предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.