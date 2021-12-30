Понад 3 млн гривень: директора підприємства під Сумами підозрюють у розтраті майна

У Конотопі поліція викрила чиновника, який зловживав своїм службовим становищем. Його підозрюють у завданні збитків підприємству на суму понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС .

За даними слідства, 55-річний директор регіонального підрозділу однієї з українських фірм, яка займається продажем мінеральних добрив, в березні 2019 року передав іншій людині 352 тонни аміачної селітри.

Чиновник вручну виписав фіктивні накладні на селітру. Потім він протягом півтора року, щоб приховати свій злочин, підробляв документацію про наявність продукції на складі.

Фото: керівник підприємства вигадав злочинну схему (mvs.gov.ua)

Так, керівник завдав збитків підприємству на суму 3 629 120 гривень. За вчинене чоловікові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Слідчі дії продовжуються.