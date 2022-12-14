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3 мільйони гривень від «Укрзолото» на дрони для ЗСУ

 

Нині увесь світ знає, що байдужість — не про українців! І незламні українські люди та бренди щодня підтверджують це. Декілька днів тому національна ювелірна мережа «Укрзолото» відзвітувала про результати благодійної ініціативи «Пташки для ЗСУ», проведеної у жовтні 2022.

Клієнти мережі, купуючи прикраси у жовтні, могли не тільки закарбувати у прикрасах світло їх щасливих моментів, а й допомогти нашій армії. З 1 до 31 жовтня в рамках благодійної акції 100 грн з кожної покупки відраховувалось на потреби Сил Оборони.

Завдяки спільним зусиллям вдалось зібрати 1 583 600 грн. Розуміючи всю важливість даного збору, мережа «Укрзолото» вирішила подвоїти цю суму. Тож у Благодійний Фонд Сергія Притули було перераховано 3 168 000 грн. На ці кошти будуть куплені «пташки» для наших воїнів — це 30 дронів DJI mavic 3 та DJI Matrice.

Саме ці дрони допомагають ефективно відстежувати ворога, виявляти скупчення техніки та коригувати вогонь. А ще дозволяють нашим військовим безпечно проводити операції, не підходячи у розвідці близько до позицій ворога. Тому дрони наразі так потрібні на полі бою.

Важливо пам’ятати, що кожен внесок має значення і допомагає рятувати життя нашим захисникам. Наша сила — в єдності. Борімося, економимо світло, працюємо для перемоги! Закликаємо підтримувати українську армію через офіційні благодійні фонди, такі як Благодійний фонд Сергія Притули, фонд «Повернись живим».

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