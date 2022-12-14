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3 миллиона гривен от «Укрзолото» на дроны для ВСУ

 

В настоящее время весь мир знает, что безразличие — не об украинцах! И несгибаемые украинские люди и бренды каждый день подтверждают это. Несколько дней назад национальная ювелирная сеть «Укрзолото» отчиталась о результатах благотворительной инициативы «Птички для ВСУ», проведенной в октябре 2022 года.

Клиенты сети, покупая украшения в октябре, могли не только запечатлеть в украшениях свет их счастливых моментов, но и помочь нашей армии. С 1 по 31 октября в рамках благотворительной акции 100 грн с каждой покупки отчислялось на нужды Сил Обороны.

Благодаря совместным усилиям удалось собрать 1583600 грн. Понимая всю важность данного сбора, сеть «Укрзолото» решила удвоить эту сумму. Так что в Благотворительный Фонд Сергея Притулы было перечислено 3 168 000 грн. На эти средства будут куплены «птички» для наших воинов — это 30 дронов DJI mavic 3 и DJI Matrice.

Именно эти дроны помогают эффективно отслеживать врага, выявлять скопления техники и корректировать огонь. А еще позволяют нашим военным безопасно проводить операции, не подходя в разведке близко к позициям врага. Поэтому дроны так нужны на поле боя.

Важно помнить, что каждый вклад имеет значение и помогает спасать жизнь нашим защитникам. Наша сила — в единстве. Сражаемся, экономим свет, работаем для победы! Призываем поддерживать украинскую армию через официальные благотворительные фонды, такие как Благотворительный фонд Сергея Притулы, фонд «Вернись живым».

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