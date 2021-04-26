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До -3 градусов. Киевлян предупредили о ночных заморозках

Новина українською → Киев, Понедельник 26 апреля 2021 17:26
До -3 градусов. Киевлян предупредили о ночных заморозках Фото: в Киеве прогнозируют заморозки (Фото freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Синоптики Украинского гидрометцентра предупредили жителей Киева о ночных заморозках. Во вторник и среду, 27-28 апреля, в столице ожидаются заморозки до -3 градусов.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из-за заморозков синоптики объявили в Киеве второй уровень опасности - оранжевый.

Кроме того, завтра в столице прогнозируют от +9 до +11 градусов тепла днем, а также западный ветер силой 3-8 метра в секунду. Осадков во вторник в Киеве не ожидают.

Напомним, заморозки завтра ожидаются не только в Киеве. Синоптики предупреждали о заморозках в воздухе до -3 градусов на большинстве территории страны, а также до -5 градусов на поверхности почвы в южных областях.

Как писало РБК-Украина, сегодня в ряд регионов Украины вернулась зима. В областях наблюдались мокрый снег и метели.

Добавим, синоптики рассказали, когда в Украину придет потепление. В ближайшие дни температура воздуха начнет расти.

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