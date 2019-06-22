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3 доступные альтернативы шампанскому от ALCOMAG

Новости » Новости компаний    22.06.2019 - 09:15
3 доступные альтернативы шампанскому от ALCOMAG

Хотя шампанское и занимает безоговорочное право называться самым изысканным игристым вином, но, к счастью для наших финансов, одним этим напитком данная категория не ограничивается. Сегодня поговорим о тех напитках, которые смогут стать достойной, а главное, более доступной альтернативой шампанскому.

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Испанская Кава

Это игристое вино – достойный и самобытный испанский ответ французским виноделам. Зачастую такие вина производят в серверных регионах страны, здесь благоприятный климат для подобного вина. В качестве основы используются местные виноградные сорта – это Макабео, Шарельо, а также Парельяда. Некоторые премиальные бренды используют в своих винах также классический Шардоне. Методика производства совпадает с классическим французским методом.

Испанская Кава отличается элегантным вкусом, с яркими фруктовыми оттенками.

В рамках этого сорта есть несколько подвидов:

  • Обычное Cava – базовый вариант игристого, которое производится каждый год и выдерживается около 9-ти месяцев.
  • Reserva. Аналог невинтажного шампанского, имеет выдержку не меньше 15 месяцев.
  • Gran Reserva. Премиальный продукт из наиболее удачных урожаев, который имеет выдержку минимум 30 месяцев.

Просекко

Самое известное игристое вино Италии – это, конечно же, Просекко. Изобретен был этот напиток в регионе Вальдоббьядене, который расположен на севере страны. Технология производства этих вин несколько отличается от традиционного метода шампанизации, поэтому такое игристое стоит существенно дешевле, а пузырьки в нем растворяются быстрее.

Производится Просекко из местного виноградного сорта Глера, для которого характерны оттенки белых персиков, а также ванили с цитрусовыми.

Если хотите попробовать действительно хорошее итальянское Просекко, возьмите вино из аутентичного региона Вальдоббьядене либо Асоло.

Креманы

Даже французы решили, что не будут терпеть монополию шампанского на рынке игристых вин и создали ему альтернативу – креманы. Это вино производится в таких регионах, как Эльзас, Лиму, Бургундия.

Эти игристые вина создаются по традиционному методу шампанизации, то есть их вкус будет максимально приближен к эталонному напитку. Самая существенная разница – расположение виноградников.

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