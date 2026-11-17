Графіки відключень електроенергії у середу, 18 листопада, продовжать діяти у частині областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Українцям також нагадали, що перевірити актуальні графіки відключень можна на офіційних сторінках обленерго.

"Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - зазначили у компанії.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергосистему.

Нагадаємо, сьогодні, 17 листопада, частина споживачів у восьми областях залишається без світла через ворожі удари. Найважча ситуація на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

Крім того, росіяни вдруге за місяць атакували один з важливих енергообʼєктів ДТЕК у Бориспільському районі Київської області.