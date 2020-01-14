С начала эпидсезона в Украине от осложнений гриппа умерли 5 человек

С начала эпидемического сезона (октябрь-январь) от осложнений гриппа в Украине умерли 5 взрослых. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Среди пострадавших - две женщины и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному в Тернопольской и Запорожской области.

Также отмечается, что никто из умерших не имел прививки от гриппа. Первый летальный случай зафиксирован 31 декабря.

В Минздраве уточнили, что с 30 сентября по 12 января в Украине на грипп заболели 2,2 млн человек (5,8% населения), из них 1,5 млн - дети (68% от всех заболевших). Госпитализированы почти 62 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине от гриппа умерла беременная женщина. Она заболела 24 декабря. 31 декабря в связи с отслоением плаценты проведено кесарево сечение. Женщина умерла 3 января, по результатам лабораторных исследований подтвержден грипп типа А не субтипированный. Ребенок выжил.

Также РБК-Украина писало, что в Украине за 11-ю неделю эпидсезона зарегистрировано 21,931 тыс. человек больных на грипп и ОРВИ (за 10-ю неделю заболело 17,364 тыс. человек), наблюдается рост уровня заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей, на 20,8%.

Кроме того, с начала нынешнего эпидемического сезона прививки от гриппа и ОРВИ сделали больше людей, чем за весь прошлый эпидемический сезон. Всего вакцинировались уже более 200 тыс. людей.