За 3,5 года работы парламента лишь 12% законопроектов нардепов стали законами

Каждый восьмой законопроект не имеет перспектив для принятия

За 3,5 года работы Верховной рады Украины лишь 12% законопроектов народных депутатов стали законами. Об этом свидетельствует исследование Гражданской сети ОПОРА.

"Чем быстрее приближается завершение созыва, тем меньше становится количество принятых законодательных актов. Так, за 3,5 года работы парламента лишь 12% законопроектов стали законами. Низкая законодательная производительность Верховной рады сопровождается и увеличением "законодательного цунами". Сейчас каждый восьмой законопроект не имеет перспектив для принятия", - говорится в сообщении.

Указано, что с ноября 2014 года по май 2018 года украинские парламентарии зарегистрировали 6613 проектов законов, однако приняли только 808.

"В этом контексте президент и правительство оказались продуктивными по сравнению с депутатами. Так, 76% законопроектов, инициированных президентом, наконец стали законами. Почти треть (29%) правительственных законопроектов, внесенных в парламент, были положительно проголосованы. Зато среди зарегистрированных депутатских законопроектов только 12% вступили в силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем созыве наиболее продуктивным оказался 2015 год, когда в правительственную коалицию входило пять фракций. За это время было принято 340 законопроектов. В 2016 году парламент успешно проголосовал 212 проектов законов, зато в 2017 году - 174. По состоянию на конец мая 2018 года в парламенте было принято 64 закона.

Подчеркивается, что парламент перегружен большим количеством законопроектов и не может качественно подойти к их рассмотрению.

"Значительное количество зарегистрированных законопроектов приводит к так называемому явлению "законодательного цунами". Парламент перегружен большим количеством законопроектов и не может качественно подойти к их рассмотрению. В таких условиях каждый восьмой законопроект, зарегистрированный в Раде, не имеет перспектив для принятия. Преимущественно среди авторов законодательных инициатив - народные депутаты, которые в 40% случаев единолично регистрируют законопроекты", - проинформировали в ОПОРЕ.

Напомним, в конце 2016 года ОПОРА сообщала, что парламент VIII созыва принимает только 11% от всех зарегистрированных законопроектов.