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За 3,5 роки роботи парламенту лише 12% законопроектів нардепів стали законами

НовиниПолітика    12.06.2018 - 15:19
Фото: парламент (РБК-Україна)
Фото: парламент (РБК-Україна)

Кожен восьмий законопроект не має перспектив для ухвалення

За 3,5 роки роботи Верховної ради України лише 12% законопроектів народних депутатів стали законами. Про це свідчить дослідження Громадянської мережі ОПОРА.

"Чим швидше наближається завершення скликання, тим меншою стає кількість ухвалених законодавчих актів. Так, за 3,5 роки роботи парламенту лише 12% законопроектів стали законами. Низька законодавча продуктивність Верховної Ради супроводжується і збільшенням "законодавчого цунамі". Наразі кожен восьмий законопроект не має перспектив для ухвалення", - сказано у повідомленні.

Вказано, що з листопада 2014 року по травень 2018 року українські парламентарі зареєстрували 6 613 проектів законів, натомість ухвалили лише 808.

"У цьому контексті президент і уряд виявилися продуктивнішими, порівняно з депутатами. Так, 76% законопроектів, ініційованих президентом, урешті стали законами. Майже третина (29%) урядових законопроектів, внесених у парламент, були позитивно проголосовані. Натомість серед зареєстрованих депутатських законопроектів лише 12% набули чинності", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що у поточному скликанні найбільш продуктивним виявився 2015 рік, коли до урядової коаліції входило п’ять фракцій. За цей час було ухвалено 340 законопроектів.  У 2016 році парламент успішно проголосував 212 проектів законів, натомість у 2017 році - 174. Станом на кінець травня 2018 року в парламенті було ухвалено 64 закони.

Підкреслюється, що парламент перевантажений великою кількістю законопроектів і не може якісно підійти до їх розгляду.

"Значна кількість зареєстрованих законопроектів призводить до так званого явища "законодавчого цунамі". Парламент перевантажений великою кількістю законопроектів і не може якісно підійти до їх розгляду. У таких умовах тільки кожен восьмий законопроект, зареєстрований у Раді, не має перспектив для ухвалення. Переважно серед авторів законодавчих ініціатив - народні депутати, які в 40% випадків одноосібно реєструють законопроекти", - поінформували в ОПОРІ.

Нагадаємо, у кінці 2016 року ОПОРА повідомляла, що парламент VIII скликання приймає тільки 11% від усіх зареєстрованих законопроектів.

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Теги публікації: законопроект, Верховна Рада, ОПОРА  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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