2xEnergy видасть грант 20 000 доларів студентам блокчейн-розробникам

2xEnergy оголошує про запуск конкурсу грантів для студентів, зацікавлених у розробці та дослідженнях у сфері блокчейн технологій.

Цей конкурс спрямований на стимулювання та підтримку талановитої молоді, чиї ідеї та проекти здатні зробити значний внесок у розвиток блокчейн технологій. Студенти, захоплені інноваційною технологією, вже можуть подавати свої заявки на участь. Збір заявок триватиме 3 місяці, після чого буде визначено переможця.

Головною метою конкурсу є не лише надання фінансової підтримки для втілення в життя кращого проекту, а й забезпечення доступу до експертів та ресурсів, необхідних для успішної реалізації ідеї. Переможець отримає не лише грантову підтримку у розмірі $20 000, а й можливість вести спільну роботу з провідними спеціалістами 2xEnergy.

"Майбутнє технологій тісно пов'язане з розвитком блокчейн і ми хочемо надихнути студентів на створення інновацій у цій галузі для побудови загального безпечного, прозорого та децентралізованого фінансового майбутнього", - зазначив Євген Руденко, ініціатор платформи 2xEnergy, директор Інституту розвитку блокчейн технологій.

Для участі у конкурсі студенти мають подати заявку з описом свого проекту до 31 січня. Більш детальну інформацію про правила участі та процес подання заявок можна знайти на офіційному сайті 2xEnergy - https://2x.energy