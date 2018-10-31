2nd Zaporizhstal Half Marathon завершил беговой сезон  Run Ukraine Running League 2018

Город казацкой силы и победы - Запорожье 28 октября гостеприимной и теплой погодой принял 2nd Zaporizhstal Half Marathon - второй по счету запорожский международный полумарафон, организованный компанией Run Ukraine при поддержке Запорожского городского совета.

В этом году мероприятие получило самую высокую оценку - 5 звезд от Европейской легкоатлетической ассоциации, что является самым высоким уровнем сертификации и оценки, разработанным ведущими специалистами Европы. Кроме того, полумарафон в этом году получил почетное право завершить сезон беговой лиги Run Ukraine Running League 2018.

На этот раз на старт индивидуальных дистанций, эстафеты и детских забегов вышли почти 1700 участников из 8 стран мира, в полумарафоне приняли участие рекордные для Запорожья 750 бегунов, а поддержать участников на улицы города вышли 5000 зрителей. Победу на основной дистанции в 21,097 километров одержал представитель Волыни Сергей Оксенюк со временем 1:09:09, у женщин первая ступенька пьедестала за Дарьей Михайловой, ее результат 1:18:51.

"2nd Zaporizhstal Half Marathon - это завершающее событие беговой лиги Run Ukraine Running League 2018. В этом году еще больше бегунов вышли на старт Zaporizhstal Half Marathon, что свидетельствует о популярности полумарафона и развитии спортивного туризма в нашей стране. Мы создаем условия и ту необходимую атмосферу, в которой люди могут пробежать и достичь цели, которую они ставят перед собой. Здесь создана особая атмосфера поддержки спортсменами друг друга, что также является очень важным фактором. Очень важно проводить мероприятия такого уровня и в будущем, ведь количество любителей растет, уже выросло целое поколение бегунов, подрастают дети. Поэтому важно придерживаться того пути, по которому мы идем. Хочу поблагодарить, в первую очередь, участников. Ведь мы создаем наши события для них и ради них. Без наших участников было бы невозможно ни развитие, ни увеличение количества наших событий, поэтому роль каждого человека очень важна», - заявил генеральный менеджер Run Ukraine Дмитрий Черницкий.

Уникальный живописный маршрут главной дистанции 21,0975 км пролегал вдоль знаковых мест Запорожья и мимо трех мостов, соединяющих "зеленые" зоны с современными районами. Гости города увидели самые красивые уголки Запорожья, открыли для себя легендарную Хортицу и индустриальную ГЭС.

"2nd Zaporizhstal Half Marathon - это уже визитная карточка для Запорожья, которое второй год подряд на день превращается в беговую столицу Украины. К марафонскому движению присоединяется все больше активных и неравнодушных запорожцев, которые бегут не столько ради спортивного интереса, сколько ради ощущения причастности к большой общности людей, которые болеют, прежде всего, за имидж и развитие родного города.

2018 год знаковый для «Запорожстали» - комбинат празднует 85-летие, и мы в течение года по этому случаю организовывали и поддерживали много интересных мероприятий в Запорожье. Собственно, 2nd Zaporizhstal Half Marathon стал яркой финальной точкой среди других новых для города спортивных и семейных праздников. Полумарафон доказал, что Запорожье - это не только индустриальное сердце Украины, но и город с огромным культурным и спортивным потенциалом", - прокомментировал генеральный директор ОАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма.

"Одна из главных задач - чтобы в Запорожье проведение таких классных массовых спортивных мероприятий становилось системным - мы уже выполнили. Нет смысла проводить любое событие, если перед тобой не стоит цель сделать его как можно лучше. Именно поэтому маршрут полумарафона является одним из самых интересных в Украине. Я благодарю всех спортсменов, организаторов и волонтеров за этот невероятный праздник спорта", - рассказал заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров.

Стоит отметить, что в этом году призовой фонд был увеличен и составил 65 500 гривен, что почти на 16 000 гривен больше прошлогоднего. Награждали пятерых первых финишеров среди мужчин и женщин на дистанции 21,0975 км. Денежную премию также получили призеры в семи возрастных категориях среди мужчин и женщин.

В рамках мероприятия, кроме главной полумарафонской дистанции, состоялись также традиционные индивидуальные забеги на 5 км и 2 км, а также эстафета 3х5+1х6 км Under Armour Relay. А дистанцию ​​в 10 км было изменено на эстафету 1х10+1х11 HeForShe Half Marathon Relay. Также состоялся семейный забег на 2 км и детские забеги на 500 м и 1000 м.

Добавим, что на дистанции 2 км в рамках 2nd Zaporizhstal Half Marathon состоялся благотворительный забег, целью которого стал сбор средств на приобретение велотренажера для Клиники ортопедии, артрологии и спортивной травмы Запорожской областной клинической больницы. Ведь именно в такие клинические учреждения ежегодно обращаются за помощью тысячи пациентов (в том числе и легкоатлеты), у которых заболевания суставов, спины, опорно-двигательного аппарата и др. Для полноценной и быстрой реабилитации требуется надлежащее современное оборудование, которого, к сожалению, в больницах недостаточно.

28 октября на старт главной дистанции вышли телеведущая Маричка Падалко, народный депутат Украины Егор Соболев, мастер спорта по триатлону Александра Гришина, мастер спорта, рекордсменка Украины среди молодежи в полумарафоне Александра Азарова, чемпион Украины по метанию копья Слава Кулаковский и другие.

Главные медали финишеров дистанции 21,0975 км уже по традиции беговой лиги Run Ukraine поразили уникальным дизайном. В этом году на медалях изображен символ города - запорожский казак. Кроме финишеров главной дистанции, все участники эстафетного забега также получили медали, которые в этом году выполнены в виде ступенек, и символизируют то, что для достижения своей цели команде нужно преодолеть путь вверх.

Для того, чтобы жители Запорожья могли лучше подготовиться к предстоящему старту, организатор забега, компания Run Ukraine, провела серию бесплатных лекций с опытными бегунами и тренерами и серию бесплатных открытых тренировок Open Run Day; а также для тех, кто готовится к забегу самостоятельно, на сайте запорожского полумарафона была доступна программа самостоятельной подготовки на любую дистанцию, разработанная известными тренерами: Сергеем Романчуком - главным тренером штатной сборной команды Украины по легкой атлетике, и Александрой Азаровой - мастером спорта, рекордсменкой Украины среди молодежи в полумарафоне, победительницей и призером чемпионатов Украины.

В этом году безопасность беговом мероприятия обеспечили 289 волонтеров, а вдоль всего маршрута дежурили 11 карет скорой медицинской помощи и 26 волонтеров «Красного Креста».

Напомним, событие стало седьмым, завершающим этапом беговой лиги Run Ukraine Running League 2018, которая включает в себя старты в пяти городах Украины: Киев, Днепр, Львов, Одесса, Запорожье. Лига ориентирована на любителей бега, среди которых по завершению последнего этапа определят победителей среди мужчин и женщин. Главный приз Run Ukraine Running League 2018 - участие в престижном международном марафоне.

Очень активный, наполненный тысячами и тысячами положительных эмоций и массой рекордов подошел к своему логическому завершению сезон Run Ukraine Running League 2018, чтобы уже следующей весной дать начало новой серии беговых праздников 2019!

Победители 2nd Zaporizhstal Half Marathon:

21,0975 км

Мужчины:

Сергей Оксенюк - 1:09:09 Тарас Сало - 1:09:16 Вадим Рогозовский - 1:09:20

Женщины:

Дария Михайлова - 1:18:51 Юлия Профис - 1:19:17 Екатерина Карманенко - 1:19:58

5 км

Мужчины:

Евгений Кузнецов - 16:04,5 Дмитрий Плывачук - 16:25,8 Олег Шинкаренко - 17:06,8

Женщины:

Александра Дзебан - 20:38,9 Наталия Польская - 22:25,4 Инна Козуб - 25:03,6

2 км

Мужчины:

Павел Балабанов - 6:27,9

Женщины: