2nd Zaporizhstal Half Marathon завершив біговий сезон Run Ukraine Running League 2018

Місто козацької сили і звитяги - Запоріжжя, 28 жовтня гостинною і теплою погодою прийняло 2nd Zaporizhstal Half Marathon – другий за ліком запорізький міжнародний півмарафон, організований компанією Run Ukraine за підтримки Запорізької міської ради.

Цього року захід отримав найвищу оцінку – 5 зірок від Європейської легкоатлетичної асоціації, що є найвищим рівнем сертифікації та оцінювання, який розроблений провідними фахівцями Європи. Крім того, півмарафон цьогоріч отримав почесне право завершити сезон бігової ліги Run Ukraine Running League 2018.

Цього разу на старт індивідуальних дистанцій, естафети та дитячих забігів, вийшли майже 1700 учасників з 8 країн світу, у півмарафоні взяли участь рекордні для Запоріжжя 750 бігунів, а підтримати учасників на вулиці міста вийшли 5 тисяч глядачів. Перемогу на основній дистанції в 21,097 кілометрів здобув представник Волині Сергій Оксенюк і з часом 1:09:09, у жінок перша сходинка п’єдесталу за Дар’єю Михайловою, її результат 1:18:51.

“2nd Zaporizhstal Half Marathon - це завершальна подія бігової ліги Run Ukraine Running League 2018. Цього року ще більше бігунів вийшли на старт Zaporizhstal Half Marathon, що свідчить про популярність півмарафону та розвиток спортивного туризму в нашій країні. Ми створюємо умови і ту необхідну атмосферу, в якій люди можуть пробігти і досягти мети, яку вони ставлять перед собою. Тут створена особлива атмосфера підтримки спортсменами один одного, що також є дуже важливим фактором. Дуже важливо проводити події такого рівня і в майбутньому, адже кількість любителів росте, вже виросло ціле покоління бігунів, підростають діти. Тож важливо дотримуватися того шляху, яким ми йдемо. Хочу подякувати, в першу чергу, учасникам. Адже ми створюємо наші події для них і заради них. Без наших учасників був би неможливий ні розвиток, ні збільшення кількості наших подій, тому роль кожної людини дуже важлива», - заявив генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Щодо перипетій боротьби: у чоловіків з самого старту очолив гонку Юрій Вихопень, випереджаючи основну групу переслідувачів на 5-10 метрів. Але вже за 3 кілометра виокремилась лідируюча група в складі Сергія Оксенюка, Тараса Сало та Вадима Рогозовського, яка і протрималась практично до фінішної прямої, де і було розіграно місця на п’єдесталі. Перемогу здобув представник Волині Сергій Оксенюк і з часом 1:09:09. Лише з 7-секундним відставанням фінішну лінію перетнув минулорічний бронзовий призер Тарас Сало, таким чином в фінішному протоколі у нього 1:09:16. Замкнув чільну трійку Вадим Рогозовський з 1:09:20 у підсумку.

“Практично до останнього бігли групою, а перемогу вдалось вибороти лише на фініші. Авжеж, групою було бігти комфортніше, тож по дистанції ми тримались разом, жоден не наважувався піти у відрив.

Хочу подякувати організаторам змагань за чудову подію та створення всіх необхідних умов для спортсменів. Єдине, що не вдалось, це помилуватись чудовими краєвидами, весь час на змаганнях доводиться дивитися під ноги та концентрувати думки на фінішній прямій, тож часу, щоб підняти голову та подивитись навколо, не лишається», - прокоментував переможець.

Жінки, на відміну від чоловіків, не чекали до фінішної прямої, щоб розіграти місця на п’єдесталі, хоча також довгий час бігли групою. Впевнений біг у виконанні Дарії Михайлової після 16-го кілометру залишив суперницям можливість позмагатись лише за друге та третє місця. Так, Юлія Профіс, яка мала дві перемоги на цьогорічних стартах Run Ukraine Running League, цього разу задовольнилась сріблом і з результатом 1:19:17, а бронза у Катерини Карманенко, її результат -1:19:58.

Переможниця також поділилася емоціями від перемоги:

“Сьогодні я була впевнена у своїх силах, знала, що можу прискоритись в будь-який момент, тож трималась групи дуже довго. Десь після 16-го кілометра я потягнулась за одним з чоловіків, який біг поряд, і відірвалася від своїх суперниць.

Чесно зізнаюсь, цього року старти Run Ukraine мене дуже здивували в гарному сенсі. Зазвичай я не стартую в Україні, але вже на Nova Poshta Kyiv Half Marathon я побачила, що старт дуже гарно організований, в тому числі, і для професійних спортсменів. Наразі події Running League проводяться на високому європейському рівні. Дуже приємно, що в Україні є такі старти, я пишаюсь можливістю виступати на найвищому рівні у своїй країні!”

Унікальний мальовничий маршрут головної дистанції 21,0975 км,, пролягав вздовж знакових місць Запоріжжя та проходив повз три мости, що поєднують “зелені” зони із сучасними районами. Гості міста побачили найгарніші куточки Запоріжжя, відкрили для себе легендарну Хортицю та індустріальну ГЕС.

“2nd Zaporizhstal Half Marathon – це вже візитівка для Запоріжжя, яке другий рік поспіль на день перетворюється у бігову столицю України. До марафонського руху долучається все більше активних і небайдужих запоріжців, які біжать не стільки задля спортивного інтересу, скільки заради відчуття причетності до великої спільноти людей, які вболівають, насамперед, за імідж і розвиток рідного міста.

2018 рік знаковий для «Запоріжсталі» - комбінат святкує 85-ліття, і ми впродовж року з цієї нагоди організовували та підтримували багато цікавих заходів у Запоріжжі. Власне, 2nd Zaporizhstal Half Marathon став яскравою фінальною крапкою з-поміж інших нових для міста спортивних та сімейних свят. Півмарафон довів, що Запоріжжя - це не лише індустріальне серце України, а й місто з величезним культурним та спортивним потенціалом”, - прокоментував генеральний директор ПАТ “Запоріжсталь” Ростислав Шурма.

“Одне з головних завдань - щоб в Запоріжжі проведення таких класних масових спортивних заходів ставало системним - ми вже виконали. Немає сенсу проводити будь-яку подію, якщо перед тобою не стоїть мета зробити її якомога краще. Саме тому маршрут півмарафону є одним з найцікавіших в Україні. Я дякую вcім спортсменам, організаторам та волонтерам за це неймовірне свято спорту», - розповів заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров.

Варто зазначити, що цього року призовий фонд був збільшений та склав 65 500 гривень, що майже на 16 000 гривень більше минулорічного. Нагороджували п’ятьох перших фінішерів серед чоловіків та жінок на дистанції 21,0975 км. Грошову премію також отримали призери в семи вікових категоріях серед чоловіків та жінок.

У рамках заходу, окрім головної півмарафонської дистанції, відбулися також традиційні індивідуальні забіги на 5 км та 2 км, а також естафета 3х5+1х6 км Under Armour Relay. А дистанцію у 10 км було змінено на естафету 1х10+1х11 HeForShe Half Marathon Relay. Також відбувся сімейний забіг на 2 км та дитячі забіги на 500 м та 1000 м.

Додамо, що на дистанції 2 км в рамках 2nd Zaporizhstal Half Marathon відбувся благодійний забіг метою якого став збір коштів на придбання велотренажеру для Клініки ортопедії, артрології і спортивної травми Запорізької обласної клінічної лікарні. Адже, саме до таких клінічних закладів щорічно звертаються по допомогу тисячі пацієнтів (серед них і легкоатлети), які мають захворювання суглобів, спини, опорно-рухового апарату тощо. Для повноцінної та швидкої реабілітації потрібне належне сучасне обладнання, якого, на жаль, у лікарнях недостатньо.

28 жовтня на старт головної дистанції вийшли телеведуча Марічка Падалко, народний депутат України Єгор Соболєв, майстер спорту з триатлону Олександра Гришина, майстер спорту, рекордсменка України серед молоді з півмарафону Олександра Азарова, чемпіон України з метання списа Слава Кулаковський та інші.

Головні медалі фінішерів дистанції 21,0975 км вже за традицією бігової ліги Run Ukraine вразили унікальним дизайном. Цього року на медалях зображений символ міста - запорізький козак. Окрім фінішерів головної дистанції, всі учасники естафетного забігу також отримали медалі, які цього року виконані у вигляді сходинок, та символізують те, що для досягнення своєї мети команді потрібно здолати шлях вгору.

Для того, аби жителі Запоріжжя могли якнайкраще підготуватися до майбутнього старту, організатор забігу, компанія Run Ukraine, провела серію безкоштовних лекцій з досвідченими бігунами та тренерами та серію безкоштовних відкритих тренувань Open Run Day; а також для тих, хто готується до забігів самостійно, на сайті запорізького півмарафону була доступна програма самостійної підготовки на будь-яку дистанцію, розроблена відомими тренерами: Сергієм Романчуком - головним тренером штатної збірної команди України з легкої атлетики, та Олександрою Азаровою - майстром спорту, рекордсменкою України серед молоді з півмарафону, переможницею та призеркою чемпіонатів України.

Цього року безпеку біговому заходу забезпечили 289 волонтерів, а вздовж усього маршруту чергували 11 карет швидкої медичної допомоги та 26 волонтерів «Червоного Хреста».

Нагадаємо, подія стала сьомим, завершальним етапом бігової ліги Run Ukraine Running League 2018, що включає у себе старти в п’яти містах України: Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Запоріжжя. Ліга орієнтована на любителів бігу, серед яких по завершенню останнього етапу визначать переможців серед чоловіків та жінок. Головний приз Run Ukraine Running League 2018 – участь у престижному міжнародному марафоні.

Надзвичайно активний, наповнений тисячами і тисячами найпозитивніших емоцій та величезною кількістю рекордів підійшов до свого логічного завершення сезон Run Ukraine Running League 2018, щоб вже наступної весни дати початок новій серії бігових свят 2019!