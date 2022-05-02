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Уже 29 стран возобновили работу своих посольств в Украине, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Дания возобновляет работу своего посольства в столице Украины, что стало уже 29-м иностранным представительством, вернувшимся в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что 2 мая в Киеве провел встречу с министром иностранных дел Дании.

"Обсудили весь комплекс вопросов наших двусторонних отношений, прежде всего оборонных, финансового и политического взаимодействия. Вижу прогресс в выполнении договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с премьер-министром Дании. Благодарен. Получил хорошие сигналы", - рассказал Зеленский.

Также президент обсудил с главой правительства Дании планы по восстановлению Украины после войны, и поддержку евроинтеграционных процессов.

"Благодарен за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в нашей столице. Это уже 29-е иностранное представительство, вернувшееся в Украину", - говорит Зеленский.

Ранее сообщалось, что Дания вызвала посла РФ из-за нарушения ее воздушного пространства российским разведывательным самолетом.

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Владимир ЗеленскийДания