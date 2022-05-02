Вже 29 країн відновили роботу своїх посольств в Україні, - Зеленський

Данія відновлює роботу свого посольства в столиці України, що стало вже 29-м іноземним представництвом, що повернулося в нашу країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
Глава держави зазначив, що 2 травня в Києві провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії.
"Обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансову та політичну взаємодію. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з Премʼєр-міністром Данії. Вдячний. Отримав хороші сигнали", - розповів Зеленський.
Також президент обговорив з главою уряду Данії плани щодо відбудови України після війни, та підтримку євроінтеграційних процесів.
"Вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну", - говорить Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору російським розвідувальним літаком.
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