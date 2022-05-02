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Вже 29 країн відновили роботу своїх посольств в Україні, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Данія відновлює роботу свого посольства в столиці України, що стало вже 29-м іноземним представництвом, що повернулося в нашу країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що 2 травня в Києві провів зустріч з Міністром закордонних справ Данії.

"Обговорили увесь комплекс питань наших двосторонніх відносин, передусім оборонних, фінансову та політичну взаємодію. Бачу прогрес у виконанні тих домовленостей, які були досягнуті на переговорах з Премʼєр-міністром Данії. Вдячний. Отримав хороші сигнали", - розповів Зеленський.

Також президент обговорив з главою уряду Данії плани щодо відбудови України після війни, та підтримку євроінтеграційних процесів.

"Вдячний за те, що Данія відновлює роботу свого посольства у нашій столиці. Це вже 29-те іноземне представництво, яке повернулося в Україну", - говорить Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Данія викликала посла РФ через порушення її повітряного простору російським розвідувальним літаком.

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Володимир ЗеленськийДания