29 ноября пройдет 3-ий Немецко-Украинский экономический форум

29 ноября 2018 г. Федеральный канцлер Ангела Меркель и Премьер-Министр Владимир Гройсман откроют работу 3-го Немецко-Украинского экономического форума в Доме немецкой экономики в Берлине. Через пять лет после начала Евромайдана, который определил курс Украины на модернизацию, мы обсудим актуальные шансы и вызовы для немецких предприятий в этой стране. На пяти секциях, в работе которых примут участие самые влиятельные представители политики и бизнеса, особое внимание будет уделяться таким темам, как развитие цифровых технологий и Индустрия 4., аграрный сектор и продовольствие, логистика, инфраструктура и транспорт, а также коммунальное хозяйство, энергоэффективность и управление отходами.

В дискуссиях принимают участие Министр финансов Украины, Министр инфраструктуры Украины, Министр аграрной политики и продовольствия Украины, госсекретарь Министерства экономики ФРГ Томас Барайс, а также члены правления важных немецких инвесторов в Украине. Конференция проводится Ассоциацией германских торгово-промышленных палат (DIHK), Восточным комитетом и Восточноевропейским объединением немецкой экономики (OAOEV), Немецко-Украинской промышленно-торговой палатой в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Украины, Посольством Украины в Берлине и UkraineInvest.

Накануне конференции, 28 ноября, немецкие инвесторы имеют возможность обсудить актуальные и новые проекты во время ужина с Премьер-Министром Украины Владимиром Гройсманом

Актуальную программу конференции можно получить по ссылке :

https://www.oaoev.de/veranstaltungen

О DIHK:

Ассоциация немецких торгово-промышленных палат (DIHK) представляет 79 региональных Торгово-промышленных палат Германии (IHK), обов'обязательными членами которых являются около 3,6 миллиона предприятий из секторов торговли, промышленности и услуг. Кроме того, DIHK координирует работу сети из более 140 внешне-торговых палат, делегаций и представительств Немецкой экономики в 92 странах мира. На федеральном и европейском уровне DIHK представляет интересы всего производственного сектора экономики по отношению к политике, государственного управления и общественности.

О OAOEV :

Организация «Восточный комитет и Восточноевропейское объединение немецкой экономики» (OAOEV) была основана в мае 2018 г. Новая совместная региональная инициатива объединяет богатый опыт и традиции Восточного комитета (1952 г.) и Восточноевропейского объединения немецкой экономики (1990 г.) и оказывает поддержку немецкому бизнеса в 29 странах Центральной, Восточной и Южной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

О Немецко-Украинский промышленно-торговую палату ( AHK Ukraine ):

Немецко-Украинская промышленно-торговая палата была основана в Украине в октябре 2016 г. на основе Соглашения между Правительствами Украины и Федеративной Республики Германия. Предшественником Палаты была Делегация Немецкой экономики в Украине, открытая в 1993 г. Немецко-Украинская промышленно-торговая палата насчитывает сейчас 130 членов и продолжает свой динамичный рост. Восемь комитетов и рабочих групп Палаты ежедневно работают над улучшением рамочных условий для иностранных и, прежде всего, немецких инвестиций в Украине.