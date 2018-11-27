29 листопада пройде 3-ий Німецько-Український економічний форуму

29 листопада 2018 р. Федеральний канцлер Ангела Меркель і Прем’єр-Міністр Володимир Гройсман відкриють роботу 3-го Німецько-Українського економічного форуму в Домі німецької економіки в Берліні. Через п’ять років після початку Євромайдану, який визначив курс України на модернізацію, ми обговоримо актуальні шанси та виклики для німецьких підприємств у цій країні. На п’яти секціях, у роботі яких візьмуть участь найвпливовіші представники політики та бізнесу, особлива увага приділятиметься таким темам, як розвиток цифрових технологій та Індустрія 4., аграрний сектор і продовольство, логістика, інфраструктура та транспорт, а також комунальне господарство, енергоефективність та управління відходами.

У дискусіях беруть участь Міністр фінансів України, Міністр інфраструктури України, Міністр аграрної політики та продовольства України, держсекретар Міністерства економіки ФРН Томас Барайс, а також члени правління важливих німецьких інвесторів в Україні. Конференція проводиться Асоціацією німецьких торгово-промислових палат (DIHK), Східним комітетом і Східноєвропейським об’єднанням німецької економіки (OAOEV), Німецько-Українською промислово-торговельною палатою у співробітництві з Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Посольством України в Берліні та UkraineInvest.

Напередодні конференції, 28 листопада, німецькі інвестори мають змогу обговорити актуальні та нові проекти під час вечері з Прем’єр-Міністром України Володимиром Гройсманом

Актуальну програму конференції можна отримати за посиланням :

https://www.oaoev.de/veranstaltungen

Про DIHK:

Асоціація німецьких торгово-промислових палат (DIHK) представляє 79 регіональних Торгово-промислових палат Німеччини (IHK), обов'язковими членами яких є близько 3,6 мільйони підприємств зі секторів торгівлі, промисловості та послуг. Крім того, DIHK координує роботу мережі з понад 140 зовнішньо-торговельних палат, делегацій і представництв Німецької економіки у 92 країнах світу. На федеральному та європейському рівні DIHK представляє інтереси всього виробничого сектору економіки по відношенню до політики, державного управління та громадськості.

Про OAOEV :

Організація «Східний комітет і Східноєвропейське об’єднання німецької економіки» (OAOEV) була заснована у травні 2018 р. Нова спільна регіональна ініціатива об’єднує багатий досвід і традиції Східного комітету (1952 р.) та Східноєвропейського об’єднання німецької економіки (1990 р.) та надає підтримку німецькому бізнесу у 29 країнах Центральної, Східної та Південної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії.

Про Німецько-Українську промислово-торговельну палату ( AHK Ukraine ):

Німецько-Українська промислово-торговельна палата була заснована в Україні у жовтні 2016 р. на основі Угоди між Урядами України та Федеративної Республіки Німеччина. Попередником Палати була Делегація Німецької економіки в Україні, відкрита у 1993 р. Німецько-Українська промислово-торговельна палата налічує наразі 130 членів і продовжує своє динамічне зростання. Вісім комітетів і робочих груп Палати щоденно працюють над покращенням рамкових умов для іноземних і, передусім, німецьких інвестицій в Україні.