До +29, у низці областей дощі та грози: якою буде погода в Україні 6 липня

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 6 липня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У низці регіонів України завтра, 6 липня, знову очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°. Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (інфографіка РБК-Україна) Погода у Києві У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.