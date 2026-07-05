До +29, у низці областей дощі та грози: якою буде погода в Україні 6 липня
У низці регіонів України завтра, 6 липня, знову очікується нестійка погода з дощами, місцями грозами і поривчастим вітром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі у західних, північних Вінницькій та Черкаській областях, вдень в Україні місцями (на північному сході повсюди) короткочасні дощі, грози.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень у північній частині подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 20-25°, на півдні та південному сході країни 24-29°.
Фото: якою буде погода в Україні 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, по області гроза.
Вітер західний, 7-12 м/с, вдень по області подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура по області вночі 11-16°, вдень 20-25°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.
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