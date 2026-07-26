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До +29, короткочасні дощі та грози: чого чекати від погоди сьогодні

07:00 26.07.2026 Нд
1 хв
Де очікується негода, а де - літнє тепло?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 26 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 26 липня, місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Водночас буде тепло - до +29°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму короткочасні дощі, грози, на Луганщині та Донеччині значні дощі. На решті території без опадів.

Вітер північно-західний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 24-29°, у східних областях 20-25°, в Карпатах 17-22°.

Фото: якою буде погода в Україні 26 липня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 24-29°, у Києві 26-28°.

Нагадаємо, раніше цього тижня синоптики попереджали про магнітні бурі наприкінці липня.

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