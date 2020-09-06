До +28 тепла и дожди в 9 областях: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине в воскресенье, 6 сентября, будет дождливой в 9 областях на юго-востоке и в центральной части страны. Температура воздуха будет в пределах +22 +28 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дожди ожидаются в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях, а также в Крыму.

В юго-восточных областях столбики термометров покажут от +23 до +38 тепла днем и от +15 до +20 градусов ночью.

На западе Украины ожидается от +22 до +26 днем и от +9 до +13 градусов ночью.

В центре и на севере страны воздух прогреется до +23 +26 тепла, а ночью будет прохладнее - от +11 до +17 градусов.

Скорость ветра по Украине составит от 5 до 12 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 6 сентября (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается солнечная погода, но местами будет пасмурно. Днем будет от +22 до +25 тепла, а ночью в пределах +13 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 6 сентября (meteo.gov.ua)

Напомним, в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в большинстве регионов. Высокий риск пожаров в экосистемах будет сохраняться до 7 сентября.

Также РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в Украине будет похолодание, но на следующей неделе температура вновь может превысить +30 тепла.