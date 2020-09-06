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До +28 тепла та дощі в 9 областях: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Автор: Максим Зайченко

Погода в Україні у неділю, 6 вересня, буде дощовою у 9 областях на південному сході та в центральній частині країни. Температура повітря буде в межах +22 +28 тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Дощі очікуються в Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях, а також в Криму.

У південно-східних областях стовпчики термометрів покажуть від +23 до +38 тепла вдень, а вночі від +15 до +20 градусів.

На заході України очікується від +22 до +26 вдень і від +9 до +13 градусів вночі.

У центрі та на півночі країни повітря прогріється до +23 +26 тепла, а вночі буде прохолодніше - від +11 до +17 градусів.

Швидкість вітру по Україні складе від 5 до 12 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні на 6 вересня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Києві

У столиці та Київській області очікується сонячна погода, але місцями буде хмарно. Вдень буде від +22 до +25 тепла, а вночі в межах +13 градусів.

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Фото: погода в Києві та області на 6 вересня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в більшості регіонів. Високий ризик пожеж в екосистемах буде зберігатися до 7 вересня.

Також РБК-Україна писало, що найближчими днями в Україні буде похолодання, але наступного тижня температура знову може перевищити +30 тепла.

Прогноз погоди
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