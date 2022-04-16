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270 тысяч тонн за 50 дней: в ОП назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 14:20
270 тысяч тонн за 50 дней: в ОП назвали объемы гуманитарной помощи для Украины Фото: в Офисе президента назвали объемы гуманитарной помощи для Украины (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

За 50 дней войны в Украину уже было доставлено 270 тыс. тонн гуманитарного груза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Люди со всего мира ежедневно заполняют анкеты и присылают помощь в Украину", - отметил он.

Тимошенко напомнил, что для помощи стране создано удобную платформу help.gov.ua, где можно узнать, как купить, отправить и кому адресовать гуманитарный груз.

270 тысяч тонн за 50 дней: в ОП назвали объемы гуманитарной помощи для Украины

Также каждая не фронтовая область ежедневно подставляет свое плечо фронтовому региону.

Он отметил, что во время войны Укрзализныця предоставляет бесплатный проезд из фронтовых регионов для эвакуации. "Общее количество эвакуированных граждан железнодорожным транспортом - 3 724 198 человек", - сообщил Тимошенко.

Еще 291 705 человек вывезли гуманитарными коридорами из заблокированных городов.

Напомним, ранее заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко сообщил о начале процесса восстановления в 7 областях, где прекращены или частично прекращены боевые действия.

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Офис президента Гуманитарная помощь
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