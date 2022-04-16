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270 тисяч тонн за 50 днів: в ОП назвали об'єми гуманітарної допомоги для України

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Субота 16 квітня 2022 14:20
270 тисяч тонн за 50 днів: в ОП назвали об'єми гуманітарної допомоги для України Фото: в Офісі президента назвали об'єми гуманітарної допомоги для України (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

За 50 днів війни до України вже було доставлено 270 тис. тонн гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну", - зазначив він.

Тимошенко нагадав, що для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.

270 тисяч тонн за 50 днів: в ОП назвали об'єми гуманітарної допомоги для України

Також кожна не фронтова область щоденно підставляє своє плече фронтовому регіону.

Він наголосив, що під час війни Укрзалізниця надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації. "Загальна кількість евакуйованих громадян залізничним транспортом - 3 724 198 людей", - повідомив Тимошенко.

Ще 291 705 людей вивезли гуманітарними коридорами із заблокованих міст.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.

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Офіс президента Гуманітарна допомога
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