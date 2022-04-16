270 тисяч тонн за 50 днів: в ОП назвали об'єми гуманітарної допомоги для України

За 50 днів війни до України вже було доставлено 270 тис. тонн гуманітарного вантажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram .

"Люди зі всього світу щодня заповнюють анкети та надсилають допомогу в Україну", - зазначив він.

Тимошенко нагадав, що для допомоги країні створено зручну платформу help.gov.ua, де можна дізнатись, як придбати, відправити та кому адресувати гуманітарний вантаж.





Також кожна не фронтова область щоденно підставляє своє плече фронтовому регіону.

Він наголосив, що під час війни Укрзалізниця надає безплатний проїзд з фронтових регіонів для евакуації. "Загальна кількість евакуйованих громадян залізничним транспортом - 3 724 198 людей", - повідомив Тимошенко.

Ще 291 705 людей вивезли гуманітарними коридорами із заблокованих міст.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив про початок процесу відновлення в 7 областях, де припинено або частково припинено бойові дії.