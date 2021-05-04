27 лет вместе. Билл Гейтс заявил о разводе с женой

Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к компании Билла Microsoft.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак...Мы вырастили трех невероятных детей и создали фонд, который работает во всем мире, чтобы позволить всем людям вести здоровую и продуктивную жизнь", - говорится в заявлении пары.

Они отмечали, что продолжат совместную работу в фонде.

Поженилась пара 1 января 1994 года. У них трое детей-Дженнифер Катарин, Рори Джон и Фиби Адель.

Как будет происходить развод пока не известно.