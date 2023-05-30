27 країн ЄС передали Грузії офіційний демарш через авіасполучення з РФ

Як заявив посол Євросоюзу в Тбілісі Павло Герчинський, рішення Грузії схвалити пряме авіасполучення з РФ суперечить одностайному рішенню 27 країн ЄС про відмову від авіарейсів до та з країни-агресора, а також про закриття свого повітряного простору для російських літаків.

Також дипломат розповів журналістам про висловлення ЄС "занепокоєння" тим, що рішення Тбілісі "суперечить нашій рішучості ізолювати Росію і чинити на неї тиск, щоб вона змінила свою тактику, коли йдеться про жорстоку, агресивну війну, яку Росія продовжує вести в Україні".

Глава Мінекономіки держави своєю чергою заявив, що "контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС".

"Грузія перебуває в особливо складній ситуації: у нас прямий кордон із РФ і 20% територій Грузії окуповані, тому контекст Грузії відрізняється від контексту країн-членів ЄС, і про це ми говорили відкрито. Думаю, що для більшості послів це зрозуміло та логічно", - сказав міністр.

ЄС критикує Грузію через "відкрите небо" для РФ

Грузія 15 травня дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни, при цьому авіасполучення між державами було закрито з 2019 року. Таке рішення Тбілісі викликало у Брюсселі сумніви щодо європейського курсу Грузії.

Спікер Євросоюзу Петер Стано тоді наголосив, що це суперечить угоді про асоціацію Грузія - ЄС, згідно з якою країна має підтримувати зовнішню політику Євросоюзу, оскільки країни ЄС та партнери запровадили санкції проти російського авіаційного сектора та не дозволяють польоти з РФ та над нею.

Перед цим у Брюсселі закликали Грузію, що претендує на статус кандидата в ЄС, приєднатися до санкцій і "зберігати пильність щодо будь-яких можливих спроб обійти санкції, особливо в авіаційному секторі".

Разом з тим, за словами речника парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, Тбілісі не бачить ризиків для себе у відновленні польотів бортів російських авіакомпаній. Також він заявив, що саме рішення продиктоване виключно "політикою терпіння".