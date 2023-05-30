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27 стран ЕС передали Грузии официальный демарш из-за авиасообщения с РФ

Фото: Грузия получила официальный демарш от ЕС из-за возобновления авиасообщения с РФ (flickr by JRope)
Автор: Владимир Костырин

Грузии передали официальный демарш от имени 27 государств Европейского союза по причине возобновление авиасообщение с РФ. Позиция была доведена послами ЕС в Тбилиси в ходе встречи с министром экономики Грузии Леваном Давиташвили.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как заявил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский, решение Грузии одобрить прямое авиасообщение с РФ противоречит единогласному решению 27 стран ЕС об отказе от авиарейсов в и из страны-агрессора, а также о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов.

Также дипломат рассказал журналистам о выражении ЕС "обеспокоенности" тем, что решение Тбилиси "противоречит нашей решимости изолировать Россию и оказать на нее давление, чтобы она изменила свою тактику, когда речь идет о жестокой, агрессивной войне, которую Россия продолжает вести в Украине".

Глава Минэкономики государства в свою очередь заявил, что "контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС".

"Грузия находится в особенно сложной ситуации: у нас прямая граница с РФ и 20% территорий Грузии оккупированы, поэтому контекст Грузии отличается от контекста стран-членов ЕС, и об этом мы говорили открыто. Думаю, что для большинства послов это понятно и логично", - сказал министр.

ЕС критикует Грузию из-за "открытого неба" для РФ

Грузия 15 мая разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну, при этом авиасообщение между государствами было закрыто с 2019 года. Такое решение Тбилиси вызвало в Брюсселе сомнения в европейском курсе Грузии.

Спикер Евросоюза Петер Стано тогда подчеркнул, что это противоречит соглашению об ассоциации Грузия - ЕС, согласно которому страна должна поддерживать внешнюю политику Евросоюза, так как страны ЕС и партнеры ввели санкции против российского авиационного сектора и не разрешают полеты из РФ и над ней

Перед этим в Брюсселе призвали претендующую на статус кандидата в ЕС Грузию присоединиться к санкциям и "сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции, особенно в авиационном секторе".

В то же время, по словам спикера парламента Грузии Шалва Папуашвили, Тбилиси не видит рисков для себя в возобновлении полетов бортов российских авиакомпаний. Также он заявил, что само решение продиктовано исключительно "политикой терпения".

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