До +26 й короткочасні дощі на заході: прогноз погоди на завтра

В Україні, 17 травня, на заході очікуються дощі та грози. Тим часом на решті територій погода буде сонячною та теплою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +13, а вдень - від +24 до +26 градусів. Без опадів.

Фото: до +26 й короткочасні дощі на заході (facebook.com/UkrHMC)

Як відзначають синоптики, на заході України, зокрема у Волинській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті територій України погода буде сонячною.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, цього тижня на західній частині України очікуються дощі, місцями з грозами та градом.

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