До +26 й короткочасні дощі на заході: прогноз погоди на завтра
В Україні, 17 травня, на заході очікуються дощі та грози. Тим часом на решті територій погода буде сонячною та теплою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.
Погода в Україні
Як відзначають синоптики, на заході України, зокрема у Волинській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті територій України погода буде сонячною.
Температура:
- на заході коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +17 до +26 вдень;
- на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень;
- на півдні коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +20 до +26 вдень;
- на сході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень.
Фото: до +26 й короткочасні дощі на заході (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Києві
В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +13, а вдень - від +24 до +26 градусів. Без опадів.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, цього тижня на західній частині України очікуються дощі, місцями з грозами та градом.
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