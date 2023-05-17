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До +26 й короткочасні дощі на заході: прогноз погоди на завтра

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Середа 17 травня 2023 14:56
До +26 й короткочасні дощі на заході: прогноз погоди на завтра Фото: до +26 й короткочасні дощі на заході (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні, 17 травня, на заході очікуються дощі та грози. Тим часом на решті територій погода буде сонячною та теплою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку українського гідрометеорологічного центру.

Погода в Україні

Як відзначають синоптики, на заході України, зокрема у Волинській, Сумській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Ужгородській, Чернівецькій областях очікуються короткочасні дощі та грози. На решті територій України погода буде сонячною.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +17 до +26 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +11 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +12 до +14 вночі й від +20 до +26 вдень;
  • на сході коливатиметься від +9 до +14 вночі й від +24 до +26 вдень.

До +26 й короткочасні дощі на заході: прогноз погоди на завтра

Фото: до +26 й короткочасні дощі на заході (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві

В Києві можна очікувати мінливу хмарність. Температура повітря вночі складатиме від +11 до +13, а вдень - від +24 до +26 градусів. Без опадів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, цього тижня на західній частині України очікуються дощі, місцями з грозами та градом.

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