До +26 и кратковременные дожди на западе: прогноз погоды на завтра

В Украине 17 мая на западе ожидаются дожди и грозы. Тем временем на остальных территориях погода будет солнечной и теплой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу украинского гидрометеорологического центра.

Погода в Украине

Как отмечают синоптики, на западе Украины, в частности, в Волынской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ужгородской, Черновицкой областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории Украины погода будет солнечной.

Температура:

на западе будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +17 до +26 днем;

на севере будет колебаться от +11 до +14 ночью и от +24 до +26 днем;

на юге будет колебаться от +12 до +14 ночью и от +20 до +26 днем;

на востоке будет колебаться от +9 до +14 ночью и от +24 до +26 днем.

Фото: до +26 и кратковременные дожди на западе (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность. Температура воздуха ночью будет составлять от +11 до +13, а днем - от +24 до +26 градусов. Без осадков.