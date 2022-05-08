UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Более 2500 убитых и еще 5000 раненых: полк "Азов" назвал потери оккупантов в Мариуполе

Фото: "Азов" ликвидировал более 2500 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы в Мариуполе ликвидировали более 2500 российских оккупантов и еще 5000 ранили. Все это без поддержки авиации и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офицера разведки управления полка "Азов" Илью Самойленко во время пресс-конференции.

Обновление 15:24. Речь идет о нанесении потерь врагу именно бойцами полка "Азов" в период с 24 февраля по 15 апреля.

"Мы также уничтожили свыше 60 танков и подбили 30. Это более 10% потерь врага по всей стране. Такая же ситуация с БТР, артиллерийскими системами. И на Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из РФ. 150 прилетов в день. У нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки", - отметил боец.

Он подчеркнул, что полк "Азов" еще с 2014-го года анализировал военные операции для того, чтобы исследовать лучшие и самые эффективные тактики.

"Именно поэтому мы так долго удерживаем Мариуполь", - подчеркнул Илья Самойленко.

Напомним, сегодня украинские военные дают пресс-конференцию с заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе. Все основные заявления бойцов полка "Азов" собрало РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольАзов