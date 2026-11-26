Компанія D.Solutions, яка працює під брендом YASNO, продовжує приймати заявки на грантову програму "Світло для ветеранського бізнесу", у межах якої 15 підприємств зможуть отримати компенсацію витрат на електроенергію на суму близько 250 тис. грн кожне.

Хто може взяти участь у програмі та які умови

Зазначається, що подати заявку до 20 грудня можуть не лише ветерани та ветеранки, які володіють бізнесом, а й члени їхніх родин. Зокрема, дружини та повнолітні діти, які разом із ветеранами розвивають сімейну справу.



Участь у програмі можуть взяти підприємства з усієї України. Для цього бізнес має бути клієнтом ТОВ "ЯСНО+". Компанії, які користуються послугами інших постачальників, також можуть долучитися до програми після переходу на постачання електроенергії від D.Solutions.



Для отримання гранту не потрібно готувати бізнес-план, фінансові прогнози чи складну звітність. Достатньо відповідати умовам програми, заповнити заявку та надати необхідні документи.

Що передбачає грант

Переможці отримають компенсацію вартості 25 тис. кВт·год електроенергії протягом шести місяців.

Це дозволить кожному з 15 підприємств заощадити близько 250 тис. грн на оплаті світла в опалювальний сезон.