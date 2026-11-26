Компания D.Solutions, работающая под брендом YASNO, продолжает принимать заявки на грантовую программу "Свет для ветеранского бизнеса", в рамках которой 15 предприятий смогут получить компенсацию затрат на электроэнергию на сумму около 250 тыс. грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Кто может принять участие в программе и какие условия

Отмечается, что подать заявку до 20 декабря могут не только ветераны и ветеранки, которые владеют бизнесом, но и члены их семей. В частности, жены и совершеннолетние дети, вместе с ветеранами развивающие семейное дело.

Участие в программе могут принять предприятия по всей Украине. Для этого бизнес должен быть клиентом ООО "ЯСНО+". Компании, пользующиеся услугами других поставщиков, могут присоединиться к программе после перехода на поставку электроэнергии от D.Solutions.

Для получения гранта не нужно готовить бизнес-план, финансовые прогнозы или сложную отчетность. Достаточно отвечать условиям программы, заполнить заявку и предоставить необходимые документы.

Что предполагает грант

Победители получат компенсацию стоимости 25 тыс. кВт-ч электроэнергии в течение шести месяцев.

Это позволит каждому из 15 предприятий сэкономить около 250 тыс. грн на оплате света в отопительный сезон.