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250 FPV-дронів для 109-ї бригади! Збір РБК-Україна на "пташки" для військових

Фото: Збір РБК-Україна на "пташки" для військових (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

РБК-Україна спільно з волонтерським фондом "Кіт Муран" оголошує важливий збір на дрони для військових 109 бригади, яка воює під Горлівкою.

Детальніше про збір - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна.

Мета - зібрати 3 млн гривень, щоб закупити 250 безпілотників.

"Наша група кожен день застосовує FPV дрони-камікадзе. Ними ми палимо ворожу техніку і нищимо ворогів. Але, звичайно, дронів потрібно набагато більше. Видання РБК-Україна оголосило збір на придбання для нас таких 250-ти "пташок". На це потрібно 3 млн гривень", - каже військовий 109-ї бригади, відомий український громадський діяч Єгор Фірсов.

Хлопцям на передовій дуже потрібні FPV-дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів, кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору на "пташки"!

Захистимо країну разом!

Реквізити:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/51wCdnV3SL

PayPal: e.p.firsov@gmail.com

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