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250 FPV-дронов для 109-й бригады! Сбор РБК-Украина на "птички" для военных

Фото: Сбор РБК-Украина на "птички" для военных (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

РБК-Украина совместно с волонтерским фондом "Кот Муран" объявляет важный сбор на дроны для военных 109 бригады, которая воюет под Горловкой.

Детальнее о сборе - читайте ниже в материале РБК-Украина.

Цель - собрать 3 млн гривен, чтобы закупить 250 беспилотников.

"Наша группа каждый день применяет FPV дроны-камикадзе. Ими мы жжем вражескую технику и уничтожаем врагов. Но, конечно, дронов нужно гораздо больше. Издание РБК-Украина объявило сбор на приобретение для нас таких 250-ти "птичек". На это нужно 3 млн гривен", - говорит военный 109-й бригады, известный украинский общественный деятель Егор Фирсов.

Ребятам на передовой очень нужны FPV-дроны камикадзе, которые эффективно поражают живую силу и технику противника. Не бывает маленьких донатов, каждая гривна приближает нашу победу над оккупантами. Присоединяйтесь к сбору на "птички"!

Защитим страну вместе!

Реквизиты:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/51wCdnV3SL

PayPal: epfirsov@gmail.com

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