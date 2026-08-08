У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів за підтримки ДТЕК​‌

"Це один з етапів проєкту Modern Learning Spaces, що має на меті за допомогою оновлення освітніх просторів змінити логіку навчання", - йдеться в повідомленні.

До реалізації проєкту долучилася Група ДТЕК, яка разом із "Метінвестом" підтримала роботу команди Implementation Support Team. Команду формує та координує Фонд Східна Європа, який також забезпечує методологічний і експертний супровід та контроль якості реалізації проєкту.

Що відомо про проєкт Modern Learning Spaces

Modern Learning Spaces реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми LEARN, що впроваджується спільно зі Світовим банком.

Мета проєкту - створити сучасні навчальні простори, які допоможуть розвивати STEM-освіту та готувати більше інженерних, технічних і природничих фахівців.