В 250 лицеях стартовало обновление STEM-пространств при поддержке ДТЭК‌

Компания ДТЭК присоединилась к реализации проекта Modern Learning Spaces. В его пределах в 250 академических лицеях в 22 регионах Украины приступили к ремонту современных STEM-кабинетов и лабораторий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Big City Lab.
"Это один из этапов проекта Modern Learning Spaces, имеющий целью посредством обновления образовательных пространств изменить логику обучения", - говорится в сообщении.
К реализации проекта подключилась Группа ДТЭК, которая вместе с "Метинвестом" поддержала работу команды Implementation Support Team. Команду формирует и координирует Фонд Восточная Европа, который обеспечивает методологическое и экспертное сопровождение и контроль качества реализации проекта.
Modern Learning Spaces реализуется Министерством образования и науки Украины в рамках программы LEARN, которая осуществляется совместно с Всемирным банком.
Целью проекта является создание современных учебных пространств, которые помогут развивать STEM-образование и готовить больше инженерных, технических и естественных специалистов.
Как сообщалось, компания ДТЭК расширила программу по поддержке ветеранов "ПроВетеран" обучением в сфере солнечной энергетики.
Напомним, что еще в 2023 году Академия ДТЭК уже была признана лучшим корпоративным университетом в номинации "Бренд и устойчивость", а в 2019 году - в номинации "Корпоративная социальная ответственность".