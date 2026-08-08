RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В 250 лицеях стартовало обновление STEM-пространств при поддержке ДТЭК‌

14:14 08.08.2026 Сб
1 мин
В 250 академических лицеях, расположенных в 22 регионах Украины, начат ремонт кабинетов STEM-направления
aimg Юлия Бойко
ДТЭК обновит STEM-пространства в лицеях Украины (фото: dtek.com)

Компания ДТЭК присоединилась к реализации проекта Modern Learning Spaces. В его пределах в 250 академических лицеях в 22 регионах Украины приступили к ремонту современных STEM-кабинетов и лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Big City Lab.

"Это один из этапов проекта Modern Learning Spaces, имеющий целью посредством обновления образовательных пространств изменить логику обучения", - говорится в сообщении.

К реализации проекта подключилась Группа ДТЭК, которая вместе с "Метинвестом" поддержала работу команды Implementation Support Team. Команду формирует и координирует Фонд Восточная Европа, который обеспечивает методологическое и экспертное сопровождение и контроль качества реализации проекта.

Что известно о проекте Modern Learning Spaces

Modern Learning Spaces реализуется Министерством образования и науки Украины в рамках программы LEARN, которая осуществляется совместно с Всемирным банком.

Целью проекта является создание современных учебных пространств, которые помогут развивать STEM-образование и готовить больше инженерных, технических и естественных специалистов.

Образовательные инициативы ДТЭК

Как сообщалось, компания ДТЭК расширила программу по поддержке ветеранов "ПроВетеран" обучением в сфере солнечной энергетики.

Напомним, что еще в 2023 году Академия ДТЭК уже была признана лучшим корпоративным университетом в номинации "Бренд и устойчивость", а в 2019 году - в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК