У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів за підтримки ДТЕК
Компанія ДТЕК долучилася до реалізації проєкту Modern Learning Spaces. В його межах в 250 академічних ліцеях у 22 регіонах України розпочали ремонт сучасних STEM-кабінетів і лабораторій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Big City Lab.
"Це один з етапів проєкту Modern Learning Spaces, що має на меті за допомогою оновлення освітніх просторів змінити логіку навчання", - йдеться в повідомленні.
До реалізації проєкту долучилася Група ДТЕК, яка разом із "Метінвестом" підтримала роботу команди Implementation Support Team. Команду формує та координує Фонд Східна Європа, який також забезпечує методологічний і експертний супровід та контроль якості реалізації проєкту.
Що відомо про проєкт Modern Learning Spaces
Modern Learning Spaces реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми LEARN, що впроваджується спільно зі Світовим банком.
Мета проєкту - створити сучасні навчальні простори, які допоможуть розвивати STEM-освіту та готувати більше інженерних, технічних і природничих фахівців.
Освітні ініціативи ДТЕК
Як повідомлялось, компанія ДТЕК розширила програму з підтримки ветеранів "ПроВетеран" навчанням у сфері сонячної енергетики.
Нагадаємо, що ще у 2023 році Академію ДТЕК вже було визнано кращим корпоративним університетом у номінації "Бренд та стійкість", а у 2019 році - у номінації "Корпоративна соціальна відповідальність".