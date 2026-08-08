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У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів за підтримки ДТЕК​‌

14:14 08.08.2026 Сб
2 хв
У 250 академічних ліцеях, які розташовані у 22 регіонах України розпочато ремонт кабінетів STEM-напрямку
aimg Юлія Бойко
У 250 академічних ліцеях стартувало оновлення STEM-просторів за підтримки ДТЕК​‌ ДТЕК оновить STEM-простори в ліцеях України (фото: dtek.com)
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Компанія ДТЕК долучилася до реалізації проєкту Modern Learning Spaces. В його межах в 250 академічних ліцеях у 22 регіонах України розпочали ремонт сучасних STEM-кабінетів і лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Big City Lab.

"Це один з етапів проєкту Modern Learning Spaces, що має на меті за допомогою оновлення освітніх просторів змінити логіку навчання", - йдеться в повідомленні.

До реалізації проєкту долучилася Група ДТЕК, яка разом із "Метінвестом" підтримала роботу команди Implementation Support Team. Команду формує та координує Фонд Східна Європа, який також забезпечує методологічний і експертний супровід та контроль якості реалізації проєкту.

Що відомо про проєкт Modern Learning Spaces

Modern Learning Spaces реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми LEARN, що впроваджується спільно зі Світовим банком.

Мета проєкту - створити сучасні навчальні простори, які допоможуть розвивати STEM-освіту та готувати більше інженерних, технічних і природничих фахівців.

Освітні ініціативи ДТЕК

Як повідомлялось, компанія ДТЕК розширила програму з підтримки ветеранів "ПроВетеран" навчанням у сфері сонячної енергетики.

Нагадаємо, що ще у 2023 році Академію ДТЕК вже було визнано кращим корпоративним університетом у номінації "Бренд та стійкість", а у 2019 році - у номінації "Корпоративна соціальна відповідальність".

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