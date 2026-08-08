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В 250 лицеях стартовало обновление STEM-пространств при поддержке ДТЭК‌

14:14 08.08.2026 Сб
1 мин
В 250 академических лицеях, расположенных в 22 регионах Украины, начат ремонт кабинетов STEM-направления
aimg Юлия Бойко
В 250 лицеях стартовало обновление STEM-пространств при поддержке ДТЭК‌ ДТЭК обновит STEM-пространства в лицеях Украины (фото: dtek.com)
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Компания ДТЭК присоединилась к реализации проекта Modern Learning Spaces. В его пределах в 250 академических лицеях в 22 регионах Украины приступили к ремонту современных STEM-кабинетов и лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Big City Lab.

"Это один из этапов проекта Modern Learning Spaces, имеющий целью посредством обновления образовательных пространств изменить логику обучения", - говорится в сообщении.

К реализации проекта подключилась Группа ДТЭК, которая вместе с "Метинвестом" поддержала работу команды Implementation Support Team. Команду формирует и координирует Фонд Восточная Европа, который обеспечивает методологическое и экспертное сопровождение и контроль качества реализации проекта.

Что известно о проекте Modern Learning Spaces

Modern Learning Spaces реализуется Министерством образования и науки Украины в рамках программы LEARN, которая осуществляется совместно с Всемирным банком.

Целью проекта является создание современных учебных пространств, которые помогут развивать STEM-образование и готовить больше инженерных, технических и естественных специалистов.

Образовательные инициативы ДТЭК

Как сообщалось, компания ДТЭК расширила программу по поддержке ветеранов "ПроВетеран" обучением в сфере солнечной энергетики.

Напомним, что еще в 2023 году Академия ДТЭК уже была признана лучшим корпоративным университетом в номинации "Бренд и устойчивость", а в 2019 году - в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

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