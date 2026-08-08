В 250 лицеях стартовало обновление STEM-пространств при поддержке ДТЭК‌

Компания ДТЭК присоединилась к реализации проекта Modern Learning Spaces. В его пределах в 250 академических лицеях в 22 регионах Украины приступили к ремонту современных STEM-кабинетов и лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Big City Lab .

"Это один из этапов проекта Modern Learning Spaces, имеющий целью посредством обновления образовательных пространств изменить логику обучения", - говорится в сообщении.

К реализации проекта подключилась Группа ДТЭК, которая вместе с "Метинвестом" поддержала работу команды Implementation Support Team. Команду формирует и координирует Фонд Восточная Европа, который обеспечивает методологическое и экспертное сопровождение и контроль качества реализации проекта.

Что известно о проекте Modern Learning Spaces

Modern Learning Spaces реализуется Министерством образования и науки Украины в рамках программы LEARN, которая осуществляется совместно с Всемирным банком.

Целью проекта является создание современных учебных пространств, которые помогут развивать STEM-образование и готовить больше инженерных, технических и естественных специалистов.